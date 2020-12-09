Записка-обещание маме в коробочке, деловой костюм на каждый бой, тренировал сам себя. Участники TUF вспоминают Тони Фергюсона

Черный лебедь

В июне 2011-го Тони Фергюсон стал победителем шоу The Ultimate Fighter 13 в полусреднем весе, выиграв контракт с UFC. Эль-Кукуй лихо разгромил всю оппозицию, став только вторым чемпионом TUF в истории, кто выиграл все бои на шоу нокаутами (другой — Майкл Биспинг). Далеко не заурядное достижение, если учесть, что The Ultimate Fighter выпустил за все время 40 чемпионов основного сезона.

Тони Фергюсон. Фото https://www.mmamania.com/

Однако не меньше, чем бойцовскими навыками, Тони произвел впечатление своеобразием личности. Пусть интервью Фергюсона в то время еще не были такими образными и многосложными, как сегодня, но он все равно выделялся независимостью поведения и ярко выраженной индивидуальностью, которая сочетала в себе забавную причудливость и в то же время какую-то демоническую силу.

«Тони Фергюсон — это посторонний. Черный лебедь. Делает такое, что ты даже никогда не мог предположить. Думал, что сделать такое непостижимо. Но он выходил и делал. В этом человеке и бойце есть настоящая магия», — рассказывает в интервью The Athletic участник шоу Крис Коуп.

Выделялся Фергюсон среди других и подбором одежды.

«Я помню, как Тони впечатлил меня тем, что каждый раз, когда у него был бой на TUF, он надевал деловой костюм. Мы все сидим в этих банальных спортивных шмотках от Tapout, бейсболки козырьком назад, и тут заходит Тони в аккуратном костюме. Он особенный. Недаром Броку Леснару с самого первого дня шоу понравился больше всех именно Тони. Он видел в нем особенного», — отмечает для The Athletic соперник Фергюсона по полуфиналу Чак О'Нил.

Тони Фергюсон (справа). Фото https://www.mmamania.com/

Перед каждым боем у Эль-Кукуя была традиция. Он обращался к давнему обещанию матери, которая умерла восемь лет назад.

«У него была ювелирная коробочка маленькая, вроде той, где хранят обручальные кольца, — вспоминает О'Нил. — И внутри нее была записка, на которой он когда-то написал своей маме обещание еще в те годы, когда только начинал драться. Обещание звучало так: «Я буду чемпионом UFC в 155 фунтах». Он хранил ее в этой коробочке и смотрел на записку перед каждым своим боем. Он говорил, что не хочет стать лжецом и не выполнить данное маме слово (мама Тони Фергюсона умерла 16 лет назад. — Прим. «СЭ»). Вот эта деталь всегда у меня в голове, когда я думаю о Тони. Многие говорят себе в юности или детстве: «Я выиграю Супербоул» или «Я буду чемпионом UFC», но потом они взрослеют и забывают об этой наивной ерунде. А здесь взрослый человек, который по-прежнему держится за свое обещание. Он живет им».

По мнению другого соперника Фергюсона по сезону Райана Маккилври, Тони удалось выиграть шоу, потому что он лучше всех остальных выдержал давление и стресс.

«Часто TUF выигрывает не лучший боец, но тот, кто смог обуздать все вот это безумие, творящееся во время шоу, — говорит Маккилври. — И Тони удалось это сделать — он прекрасно чувствовал себя в этой обстановке. Все ребята на шоу страдали, чтобы согнать вес, а Тони был на своей волне. Все были под огромным стрессом, потому что переживали за результат и хотели хорошо выглядеть на камеру, а Тони был на расслабоне и говорил: «Я надеру зад всем, кого мне здесь дадут. А до тех пор я просто буду сидеть и кайфовать». Он рассматривал TUF как отпуск. Ему реально было плевать на всю эту суету и стресс.

Тони Фергюсон (первый ряд, второй слева). Фото https://www.mmamania.com/

Он ел, что хотел. Пил, что хотел. А затем выходил и нокаутировал всех подряд. И самое удивительное — он никогда не хвастался и не строил из себя крутого. Просто давал понять: «Хей, нас всех ждут бои, и я планирую их выигрывать, надирать людям задницы». Он не пытался строить из себя кого-то, продавать образ, выпендриваться. И что самое важное, когда приходило время боя, он действительно дрался. Понимаете? Дрался. Сражался. Он не воспринимал происходящее как бизнес. Для него все это было очень личным".

Тони Фергюсон. Фото https://mmajunkie.usatoday.com/

Придавал колоритности фигуре Тони и тот факт, что он был практически самоучкой. Партнеры вспоминали, как тренировки бойца напоминали тусовку хиппи, где каждый занимался тем, чем хотел. Тем не менее на результате боев это никак не сказывалось.

«Безумие, но почти всем этим своим трюкам он научил себя сам, — рассказывает Крис Коуп. — Он начинал как борец из Grand Valley State University, затем вдруг решил поработать в боксерском зале в Вентуре. Потом начал заниматься где-то джиу-джитсу. На TUF он, по сути, тренировал сам себя. И его тренировки были тренировками боксера, не бойца ММА. В боксе у людей нет партнеров по залу или членов команды. У них есть спарринг-партнеры, которым платят деньги за рабочие часы и бьют на ринге.

Тони Фергюсон. Фото https://mmajunkie.usatoday.com/

Занятия Тони напоминали тусовку хиппи. В одном углу зала тренер курит дурь через пластиковую бутылку. В другом углу другой тренер играет с кем-то в футбэг. Но, как вы думаете, что происходило потом? Он выигрывал бои. И не просто выигрывал, он уничтожал людей. И еще кое-что. Тони — в своем своеобразном стиле — но, тем не менее, очень сильный аналитик. Он умеет разбирать бои и соперников«.

Тони Фергюсон. Фото The Athletic

После победы на TUF Фергюсон спустился в легкую весовую категорию, как он вспоминает, «по просьбе UFC». После старта из двух побед Эль-Кукуй проиграл Майклу Джонсону (поединок, где он дрался со сломанной рукой), а затем выдал грандиозную серию в 12 побед, которую только месяц назад удалось превзойти Хабибу Нурмагомедову с его 13 выигрышами кряду.

Несмотря на поражение Джастину Гэтжи и обрыв великой победной серии, Тони все еще находится на том уровне матчмейкинга, где до титульного боя не должно быть больше одного поединка. Если Эль-Кукуй выиграет в ночь на 13 декабря у Чарльза Оливейры, он с высокой вероятностью снова подерется за титул и попробует стать самым возрастным чемпионом в истории легкого веса UFC. Сейчас Фергюсону 36 лет — на два года больше, чем самому возрастному обладателю титула в истории 155 фунтов Шону Шерку. Пока никто и никогда не брал пояс в легком весе после 35 лет.

Интервью по материалам The Athletic