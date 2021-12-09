«Он сдался, но Роджер ударил его еще 8-9 раз». Как дядя Флойда Мейвезера избил в зале дерзкого тяжеловеса

Хотя сам весил в районе 70 кг.

17 марта 2020-го ушел из жизни бывший чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер. Член боксерской династии Мейвезеров, который выковал тренерской работой величайший талант в истории их семьи — своего племянника Флойда.

Умирал Роджер тяжело и мучительно. Здоровье его начало разваливаться еще задолго до 2020 года под влиянием диабета и других заболеваний. Еще в 2015-м Флойд говорил, что его дяде всего немногим за 50, но выглядит он как 80-летний старик. За пару месяцев до смерти Роджера Флойд признался, что тратит на лечение дяди по 100 тысяч долларов в месяц.

«Он не очень хорошо себя чувствует, — говорил Мейвезер-младший на подкасте Revolt. — Но я забочусь о нем, делаю все, что в моих силах, чтобы он получал лучший уход. Хотя это стоит недешево... не для меня, но для всех других это было бы очень дорого. Но мне все равно, потому что он заслуживает этого. Я плачу за его лечение по $ 100 000 в месяц. И буду платить, если нужно. Он достоин этого».

Роджер начал тренировать маленького Флойда, еще когда сам был 20-летним парнем. Впервые же обратился к тренерской работе и вовсе в невероятные 12 лет:

«Я тренировал бойцов, еще когда сам был ребенком. В 14 лет я уже проводил турниры в моем родном городе. В 12-13 я впервые начал тренировать. Я был в боксе с пеленок. Тренировать кого-то — в этом для меня не было ничего сложного. Люди спрашивают: «Как ты начал тренировать?» Я знал, как нужно тренировать, потому что с самого начала жил в боксе.

Когда я уже выступал по профессионалам, меня считали больше панчером, чем боксером. Хотя в детские годы я стремился быть именно боксером. Но все равно, даже ребенком, я уже знал, что у меня есть удар. Но я не хотел зацикливаться на нем, я хотел научиться боксировать, потому что понимал: бокс — это игра для думающих людей. Я приходил в зал и вставал в спарринги со средневесами, бойцами в 175 фунтов, хотя был ребенком. Я не боялся стоять с ними, потому что знал, что у меня есть удар. Но вообще, когда я смотрел бои по телику, мне было трудно поверить в то, что один человек может просто сокрушить другого человека всего одним панчем. Мне казалось это нереальным. Я раньше приходил в зал и тренировал каждый день, каждый-каждый-каждый день удар моим правым кроссом. Но у меня были и навыки боксирования... У меня был джеб. Но я не знал, как его использовать, пока мне не показали. И когда показали, я понял, что хочу именно боксировать, а не ставить на один удар«.

Ярчайшим образом навыки и боксерскую выучку Роджера (а также его термоядерной сложности характер) показывают не только культовые бои с Уиттакером и Чавезом, но и одна история, случившаяся с ним уже на пенсии. Как-то в зале с ним начал пререкаться молодой тяжеловес, и дядя Роджер пошел с ним в открытый бой без всякого разделения на раунды. Этой невероятной историей как-то поделился с Джо Роганом на его подкасте президент UFC Дана Уайт. Ему повезло находиться в тот момент прямо на месте событий.

«Когда я работал в боксе, то самые грандиозные бои, которые мне довелось увидеть, произошли в зале. Однажды в наш зал подтянулся 24-летний здоровый тяжеловес Трейси, и они крепко зацепились с Роджером Мейвезером.

Трейси было 24 года — молодой, цветущий парень. Роджеру было уже сильно за 40, и он всегда дрался в 66 кг. Они зацепились: «Ты че сказал обо мне, ублюдок?» — «А ты че сказал?«, залетели в ринг и устроили, б***, сражение.

Идет настоящий бой, и тут звенит гонг об окончании первого раунда. Трейси останавливается и хочет идти в свой угол, а Роджер выдает, б***, следующее: «Никаких раундов, ублюдок«. И они продолжили гребаный бой без разделений на раунды и ограничений временем — пока Трейси, б***, просто не сдался. Роджер надрал ему зад и заставил сдаться. И даже после того, как Трейси сдался, Роджер ударил его еще 8-9 раз. И закончил избиение фразой: «Никогда больше не открывай свой рот в этом зале».