Соперник Шлеменко поймал педофила в Швейцарии и остался недоволен полицией: работали слишком мягко

Александар Илич еле сдержал себя от самосуда.

26 августа Александр Шлеменко проведет бой с Александаром Иличем — на турнире RCC в Екатеринбурге. 33-летний серб живет на два города — Белград и Базель. И в июне 2020-го в Швейцарии с ним произошла очень неприятная история: на его дочь напал педофил.

К счастью, он не смог причинить девочке вреда. Илич и соседи отреагировали быстро, задержав преступника, а затем на место происшествия прибыла полиция и произвела арест. Однако Александра разочаровали действия швейцарских полицейских. По его мнению, с педофилом (он был наркоманом, и от него страдала вся улица) они обошлись слишком мягко.

После ареста Илич выложил в свои соцсети лицо злоумышленника, а также записал видеообращение.

«Каждый, кто живет в Базеле, должен увидеть это лицо. Отвратительный педофил. Твоя мать воняет? — сказал Илич, когда педофила сажали в полицейскую машину. — Если бы в стране все было нормально, такие люди или сидели бы за решеткой, или уже были бы мертвы, а не разгуливали бы свободно по улицам и не нападали бы на детей.

У него было с собой оружие — я нашел у него шило, но им [полиции] это неинтересно. Их это не интересует, потому что они не видят в нем опасного человека и будут обращаться с ним соответствующим образом».

Александар Илич. Фото Соцсети

Серб намеревался устроить самосуд, но взял себя в руки, поскольку в таком случае он сделал бы хуже своей семье — сам бы оказался на скамье подсудимых.

«Мы живем в Швейцарии, которая является синонимом «нормальной» жизни, где уровень жизни на высоком уровне, все уважают права и законы... И полиция защищает в том числе и таких людей. Если бы я его избил, сломал перед ними, меня бы сразу арестовали, отобрали документы, выслали бы из страны — и я не смог бы увидеть своих детей. Поэтому приходится жаловаться кому-то. А я попал бы в тюрьму, потому что, как и любой родитель, сломал бы ему все пальцы, руки, ноги, навсегда сделал бы его инвалидом. Поступил бы, как и любой отец, который хочет защитить своего ребенка».

Бой между Шлеменко и Иличем будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.