Короля насилия едва не сломал неприметный удар в спарринге.

Робби Лоулер — из тех бойцов, про которых Грег Джексон как-то говорил, что они находятся в самом конце «ментального спектра слома». Такие капитулируют в бою, только если их подвергнуть нечеловеческим пыткам и страданиям.

Навечно Робби закрепился в этом образе мясника и короля насилия 11 июля 2015 года. В тот вечер Лоулер, взявшись за руки с Рори Макдональдом, спустились на самое дно Преисподней, откуда наверх вернулся только Робби.

Рори Макдональд и Робби Лоулер. Фото USA Today Sports

Пройдя 21 минуту кровавой бойни, Лоулер перетерпел соперника, которой рухнул на канвас от боли в переломанном носу и просто отказался продолжать поединок. Когда казалось, что с прекращением боя насилие и ужас в клетке закончились, случился пугающий и одновременно забавный эпизод после объявления результата боя.

Вошедший в клетку вручать пояс Дана Уайт предупредил Лоулера, чтобы тот не говорил ничего вслух, потому что его губа разорвана и он может усугубить повреждение. На что Робби дьявольски расхохотался разорванным ртом.

Робби Лоулер. Фото USA Today Sports

Однако и в жизни самого Лоулера был малоизвестный эпизод, когда спорт прочертил для него собственные ментальные и физические границы. Во времена выступлений в Pride Робби не увидел удар в спарринге, после которого его жизнь на ближайшие две недели превратилась в кошмар:

«В 2006-м я готовился к бою в Pride. Оставалась где-то неделя, может, дней пять. Мы делаем спарринг, и я пропускаю плотный панч. Пока я оставался на ногах, мне казалось, что удар был обычным, никакого ущерба. Но затем я лег на маты, чтобы погрэпплить, и помещение зала в моих глазах начало вращаться.

«Вращение» не прекращалось где-то 3-4 недели, даже после боя (Лоулер нокаутировал Джои Вилласенора на 22-й секунде боя. — Прим. «СЭ»). Я ложился в кровать или откидывался в кресле, и в моих глазах все начинало крутиться. Тогда я впервые в жизни испугался. И завязал со спаррингами на шесть лет.

Вместо них я начал делать смесь бокса с тенью и наблюдениями за чужими спаррингами. Я вставал возле клетки или места, где спарринговали другие ребята, наблюдал за ними и двигался им в темп. Как бы представлял, что у меня есть соперник, и повторял их движения, добавлял что-то свое. Парни смеялись надо мной. Тим Сильвия говорил: «Не дури. Иди сюда и вставай в спарринг».

Но я отказывался: «У меня и так все хорошо. Я знаю, как драться». Сейчас я не знаю, как мне стоит оценивать отказ от спаррингов на шесть лет. Возможно, я где-то сберег голову и продлил себе карьеру, но и возможно, что недостаток спаррингов и этого живого контакта стоил мне нескольких побед", — вспоминал Робби в интервью MMA Junkie летом 2014-го.

38-летний Лоулер этим летом провел свой 44-й бой в профессиональных ММА. На его счету 28 побед, 15 поражений и 1 No Contest (результат поединка аннулирован из-за тычка в глаз). В UFC Лоулер дебютировал 10 мая 2002-го, став на тот момент в возрасте 20 лет вторым самым молодым бойцом в истории промоушена после 19-летнего Витора Белфорта.

После семи боев в UFC (4-3) Робби покинул организацию на девять лет, куда вернулся только в феврале 2013-го и стал чемпионом в декабре 2014-го. Защитил пояс два раза — в боях с Рори Макдональдом и Карлосом Кондитом. Поединок с Макдональдом, по коллективному мнению бойцов, болельщиков и журналистов, давно и безоговорочно считается одним из лучших боев в истории ММА.