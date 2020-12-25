Смотрел бои в 4 утра на айпаде, знал рост и размах рук всех легковесов. Конор зубрил ММА, как никто

Чемпион-задрот.

Если грубо делить всех бойцов на аналитиков и интуитов, то Конор Макгрегор, определенно, идет под первую категорию. Хотя на публике ирландец старается держать образ стэнд-ап комика и буйного трештокера, он всегда умел говорить глубоко и серьезно.

Знал все комбинации и уклоны легковесов, когда сам дрался в полулегком

Особенно прекрасен и интересен Макгрегор, когда он разбирает вещи, находящиеся в зоне его непосредственной компетенции — бои. Когда Конор еще дрался в полулегком весе, он как-то удивил режиссера Боба Разака в автомобильном интервью, выложив ему все аналитические расклады по дивизиону выше.

«Никто не знает о ММА больше, чем я. Никто не может назвать мне хоть один факт или деталь, которую я не знаю. Спросите меня, например, о Бенcоне Хендерсоне. Я скажу вам его рост, его размах рук, его любимые позиции. А ведь он не в моем дивизионе, понимаете, о чем речь? Я знаю всех этих ребят: их рост, их размах — все.

Знаю, что рост Энтони Петтиса 5 футов и 10 дюймов, а его размах рук 72 дюйма. Он на один дюйм выше меня, но его рич на один дюйм меньше. Чэд Мендес ростом 5,6 футов, а его размах рук 66 дюймов. Я знаю, что Жозе Альдо 5,7 футов ростом, а его рич — 70 дюймов. Я знаю все об этих ребятах. Знаю их любимые удары, знаю, какие удары они выбрасывают первыми, знаю их реакции и уклоны на самые разные виды ударов соперника. Эта игра — все для меня, и я знаю все о ее участниках".

Когда жил в Исландии, смотрел бокс и ММА до утра

Чтобы знать и чувствовать такие нюансы, нужно смотреть много боев. Как правило, атлеты на таком уровне стараются разграничивать дом и работу и смотрят в свое удовольствие только очень большие турниры и бои.

Конор, по крайней мере, когда он еще поднимался, смотрел поединки запоем. Его друг Патрик Холохан вспоминает зиму 2013-2014, когда Макгрегор восстанавливался от травмы колена (в бою с Максом Холлоуэем ирландец порвал «кресты». — прим. «СЭ») и ночами напролет смотрел бои — причем не только ММА, но и бокс.

«Я помню, как мы с Конором и другими ребятами из SBG жили всю зиму с 2013 на 2014 в Рейкьявике, — сказал Холохан в интервью Bleacher Report. — Было очень холодно и темно, солнце в Исландии в это время светит не больше 5 часов в день, а ночи просто черные. Но Конор вообще не спал. Он смотрел бои.

Я помню, как-то проснулся в 4 часа ночи. Иду мимо зала, а он там смотрит что-то на своем iPad. Оказывается, бои. Я спросил, почему он не спит, а он даже не ответил на вопрос и начал рассказывать о бойцах на экране. Он смотрел то ММА, то бокс, все вперемешку, ему хотелось выговориться и рассказать о впечатлениях.

Конор Макгрегор (справа).

Он рассказывал и рассказывал, когда речь заходила о боях, мог говорить часами, и потом с боев соскакивал на какие-то отвлеченные темы, что, например, любой боец ММА побьет даже топ-боксера, и потом он долго говорил уже об этом..."

На самой активной стадии обучения Конор любил смотреть не только бои, но и обучающие видео на кассетах, а также искал любые журналы и газеты, где мог проскочить разбор какой-то ударной техники или иллюстрация нового движения.

Весной 2019-го Макгрегор признался, что его любимыми обучалками были видеоуроки легендарного Баса Руттена.

«Бас Руттен был первым бойцом, по чьим хайлайтам я начал изучать единоборства, — писал Конор в Instagram. — Он записывал небольшие аудиолекции, которые распространяли на CD.

Бас Руттен и Конор Макгрегор.

Мой тренер в Ирландии ставил их в машине, и по дороге на тренировки мы впитывали каждое слово. «Колено, удар в печень, 10 спролов. Именно Бас первым научил меня искусству комбинаций. И сделал это на CD-дисках».

Присматривался к Флойду Мейвейзеру еще подростком в торговых центрах Дублина

А детский товарищ ирландца Том Иган вспоминает, как они с Конором часами ходили по торговым центрам и магазинам Дублина, разыскивая боевые журналы и книги.

«Я помню момент, тогда Конору еще было где-то 19 лет, мы зависали с ним в одном торговом центре Дублина, — делился воспоминаниями Иган в разговоре с Bleacher Report. — Взяли еды и ходили по этажам, все рассматривали. И вдруг наткнулись на журнальный стенд — книги, журналы, газеты. Мы нашли бойцовские журналы, начали листать их в поиске каких-то техник или приемов, которые можно подсмотреть и потом применить.

Когда мы уже собрались уходить, Конор вдруг взял журнал The Ring. На обложке был Флойд с поднятыми кулаками верх, он улыбался. Помню, Конор сказал: «Вау. Взгляни на него. Он — лицо бокса. Этот человек на вершине мира».

Флойд Мейвезер-младший и Конор Макгрегор.

Я пошел к выходу, окликаю его: «Пойдем уже!» Но Конор продолжал смотреть, не отрываясь, на обложку журнала с Флойдом. Я думаю, тогда он представлял себя на его месте".