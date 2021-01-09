24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби Конор Макгрегор проведет первый бой за год. Его соперником станет американец Дастин Порье.

Где пройдет бой

Поединок состоится на так называемом «Бойцовском острове». Это специальная территория на острове Яс в Абу-Даби, куда допускаются только участники турниров UFC, их секунданты, сотрудники UFC, аккредитованные журналисты и обслуживающий персонал. Все регулярно проверяются на covid-19. Зараженные тут же выселяются. Более того, если у человека отрицательный тест на коронавирус, но он контактировал с тем, у кого тест положительный, он мгновенно депортируется в другое место. В общем, правила на «Бойцовском острове» очень строгие. Но именно благодаря таким мерам предосторожности UFC и удается регулярно проводить шоу.

Впрочем, на этот раз на «Бойцовском острове» будет более многолюдно, чем обычно — турнир пройдет со зрителями. Всего на арену будут допущены 2 тысячи человек. Билеты поступили в продажу в пятницу. Самый дешевый стоил 215 долларов, самый дорогой — 1350. Все они были раскуплены за несколько часов.

Конор Макгрегор

В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года, когда за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Тот бой прошел в полусреднем весе. Макгрегор грозился провести в 2020-м аж три поединка, но после встречи с Серроне не провел ни одного и даже на время завершил карьеру (вряд ли к этому кто-то отнесся всерьез).

За время отпуска Конор успел опубликовать в Twitter приватную переписку с президентом UFC Даной Уайтом (удивительно, но ирландец зачем-то просил у него бой с ветераном Диего Санчесом, чей пик давно прошел), показать гениталии туристке на Корсике, подстричься наголо, а еще зачать третьего ребенка.

Осенью Макгрегор и Порье сами инициировали разговоры об их потенциальном бое — при помощи переписки в Twitter. Сначала речь шла о выставочном бое в Дублине, что казалось абсурдом (оба же на контракте с UFC, кто им разрешил бы?). В конце концов был заключен контракт — на бой в UFC.

8 января Макгрегор выложил в Instagram коллаж с сами собой: слева стоит Конор, который бился с Серроне в 2020-м, а справа — Конор, который вышел против Эдди Альвареса в 2016-м. «Я бы уничтожил обе версии самого себя. Я серьезно. Абсолютно снес бы их обоих. 16 дней», — написал ирландец. Новый диетолог ирландца — Тристин Кеннеди — также уверяет, что Макгрегор находится в лучшей форме в карьере, а часть кемпа провел в Португалии, чего раньше никогда не делал (о диете Конора можно прочитать здесь — гиперссылка https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/konor-makgregor-dastin-pore-ufc-257-dieta-konora-makgregora-1744933/). Однако бойцы перед каждым поединком говорят, что чувствуют себя прекрасно как никогда. Тренеры это подтверждают. Но после поражений риторика меняется: выясняется, что боец весь лагерь страдал от травм или вообще пил виски каждый день на неделе боя (как Макгрегор в октябре 2018-го).

Внешне Макгрегор выглядит прекрасно, но ММА — это драка, а не культуризм. Да, он снес Серроне быстро, но а) это было уже давно, б) победа над стареющим Ковбоем — не показатель топ-уровня. Важный момент: за последние четыре года Конор провел лишь два боя по правилам ММА, и это очень мало. На пользу такая низкая активность пойти никак не может. Тем не менее, именно ирландец у букмекеров считается фаворитом боя (1 к 3).

Дастин Порье

Макгрегор и Порье уже дрались. Это было 27 сентября 2014 года — тогда Конор легко победил нокаутом в первом раунде. Правда, как выяснил наш корреспондент Никита Горшенин, Дастин успел выбить ему зуб левым кроссом. В 2015-м Макгрегор стал чемпионом в полулегком весе, в 2016-м — в легком, потом лишился поясов из-за простоя, заработал огромные деньги на боксерском бое с Флойдом Мейвезером, проиграл Хабибу... По сути, его рост как бойца остановился в 2016-м (если не в 2015-м).

Порье же прибавлял с каждым годом. Например, в 2017-м он победил Джима Миллера и Энтони Петтиса, в 2018-м — Джастина Гэтжи и Эдди Альвареса, в 2019-м — Макса Холлоуэя, став временным чемпионом в легком весе. Полноценным чемпионом стать не удалось — Хабиб оказался для него непроходимой преградой, хотя в бою с ним у Порье были свои опасные моменты — два крепких попадания в начале второго раунда и выход на гильотину в начале третьего.

В 2020-м же Дастин провел один бой. Зато какой это был бой. Они с австралийцем Дэном Хукером устроили страшную рубку, победителем из которой вышел Порье — он выиграл единогласным решением судей.

Если Серроне был проходным соперником для Макгрегора, то Порье — очень сложный. Это без преувеличения топ-боец легкого дивизиона.

Мнение эксперта

Фирас Захаби, тренер одного из лучших бойцов в истории ММА Жоржа Сен-Пьера:

«Дастин Порье — идеальный стилистически соперник для Макгрегора. Главное оружие Дастина — это его бокс. Ему придется использовать его, и я с трудом представляю, что Макгрегор не накажет его контрпанчем. Я считаю, что Макгрегор — лучший контрпанчер в истории UFC. Я не говорю «лучший контрударник». Имею в виду только отдельный элемент ударной техники — панчи. Адесанья — более комплексный ударник, он отличный кикер, но как контрпанчер Макгрегор сильнее Адесаньи.



Дастин может попробовать выйти на этот бой с очень нестандартным геймпланом. Например, сделать ставку на кики. Они оба левши, и Дастин может начать отбивать правую ногу соперника. Но я все равно думаю, что даже с дистанции киков Макгрегор сможет найти шанс для контрпанча. Сможет ли Дастин перевести его? Очень сложно сказать, у него никогда не было по-настоящему надежных, хороших тейкдаунов.



Я думаю, Макгрегор сделает дело в первых 2-2,5 раундах, один из его контрпанчей дойдет до цели. Но есть у Порье одно преимущество, мега-преимущество. Он сильнее духом. Я пересмотрел его бой с Хукером и был просто поражен, какой силой характера и волей к победе обладает Дастин. И если он выживет в первых раундах с Макгрегором, то дальше его шансы на победу будут огромными». (подкаст Tristar Gym)

Кто еще будет драться

Полный кард турнира UFC 257:

Конор Макгрегор (Ирландия, 22-4) — Дастин Порье (США, 26-6), легкий вес;

Дэн Хукер (Австралия, 20-9) — Майкл Чендлер (США, 21-5), легкий вес;

Джессика Ай (16-8) — Джоанн Калдервуд (16-6), наилегчайший вес (женщины);

Шейн Бургос (13-2) — Хаким Даводу (12-1-1), полулегкий вес;

Марина Родригес (Бразилия, 12-1-2) — Аманда Рибас (Бразилия, 9-1), минимальный вес (женщины);

Брэд Таварес (США, 12-3) — Антонио Карлос Джуниор (Бразилия, 10-4), средний вес;

Насрат Хакпараст (Германия, 12-3) — Арман Царукян (Армения/Россия, 15-2), легкий вес;

Оттман Азейтар (Марокко, 13-0) — Мэтт Фревола (США, 8-1-1), легкий вес;

Умар Нурмагомедов (Россия, 12-0) — Сергей Морозов (Казахстан, 17-3), легчайший вес;

Амир Албази (Швеция, 13-1) — Жалгас Жумагулов (Казахстан, 13-4), наилегчайший вес;

Халил Роунтри (США, 8-4) — Марчин Прачнио (Польша, 13-5), полутяжелый вес;

Эндрю Санчес (США, 13-5) — Махмуд Мурадов (Узбекистан, 24-6), средний вес;

Сара Макмэнн (США, 12-5) — Джулиана Пенья (США, 9-4), легчайший вес.

Во сколько начало

Бои раннего предварительного карда стартуют в 02.15 24 января по московскому времени, предварительного карда — в 04.00 мск, основного карда — в 06.00 мск. Скорее всего, Макгрегор и Порье выйдут в октагон в промежутке между 08.00 и 08.30 мск.

Где смотреть

Прямая трансляция турнира будет вестись на платформе UFC Fight Pass и на UFC TV (канал доступен на MORE TV, абонентам «Ростелеком» и в приложении Wink). При этом бои раннего предварительного карда будут транслироваться только на UFC Fight Pass. Вероятно, поединок Макгрегора и Порье покажет и один из федеральных телеканалов.