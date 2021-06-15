«Он кричал на весь клуб, что выдержит мой удар». Как диджей уговорил Чака Лиддела ударить его в живот

И лег в жесткий нокаут.

Один из величайших полутяжеловесов в истории UFC Чак Лиддел закончил карьеру больше десяти лет назад, но его рекорды по-прежнему стоят не битыми. Чаку принадлежит самая длинная серия побед нокаутами подряд (Семь. Ни один другой боец в истории UFC не побеждал нокаутами больше пяти раз подряд), у него больше всего нокаутов в истории полутяжелого дивизиона (десять), а также он единственный боец в истории промоушена, кто дважды выходил на 7-матчевые победные серии.

С декабря 2000-го по ноябрь 2002-го Лиддел построил свою первую 7-матчевую победную серию в UFC, потом проиграл нокаутом Рэнди Кутюру (перед этим поединком он, по рассказу Даны Уайт, всю ночь играл в казино), но затем — с апреля 2004-го по декабрь 2006-го — нарисовал новую зеленую линию в семь побед подряд. Чтобы вы понимали редкость достижения — в истории UFC было больше 20 бойцов, кто достигал семи побед подряд, но только Лиддел после обрыва этой серии поражением смог построить еще одну такую же.

Даже на пике успеха и стабильности Чак никогда не был аскетом-домоседом, каждый вдох и выдох которого посвящен делу. Лиддел любил выпить, засидеться в каком-нибудь заведении после полуночи и впутаться там порой во что-то ненужное. Одна из таких историй как-то приключилась с ним в Кентукки, куда он приехал с друзьями на скачки, а вечером решил зайти в ночной клуб. Чемпиона в толпе отдыхающих опознал странноватый диджей, которому вдруг захотелось попробовать гремучей силы удара Чака.

«Мы поехали на Дерби в Кентукки (скачки), вечером я решил зайти в клуб, — вспоминает Лиддел в интервью порталу Bloodyelbow. — Подходит ко мне диджей, говорит: «Я сам занимаюсь, думаю, смогу выдержать ваш удар в корпус«. Говорю ему, что не выдержит. «Я выпиваю, не хочу никого бить». Мы поговорили где-то минуту, он в итоге спросил — может ли он хотя бы просто выйти на сцену и объявить, что я сегодня в их клубе. Я говорю, что нет проблем«.

Чак Лиддел на вечеринке.

И он выходит на сцену и говорит: «Я смогу выдержать удар в корпус от Чака Лиддела. Он здесь, и сейчас я покажу, как держу его удар!» Обычно в те времена ко мне часто подходили на вечеринках и просили ударить. Я не особо хотел, но если настаивали — бил. Несильно, так, чтобы только немного больно было. Но тут этот диджей уже кричит на весь клуб, что я не смогу пробить его панчем в корпус.

И я решил, что залимоню ему со всей силы. И я ударил его так сильно, как только мог. Он рухнул на землю и начал стонать. На следующий день подходит ко мне: «Вы сломали мне два ребра. Но я сам виноват, вел себя как идиот. Не нужно было просить о таком». Я ответил: «Я и не хотел бить тебя, но когда ты уже начал хвастаться на весь клуб, то поменял планы».