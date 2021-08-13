Выдающийся чемпион Bellator дружил с Федором. Как-то Емельяненко в шутку оттаскал его за трусы

Гегард Мусаси был бойцом российского клуба Red Devil.

Гегард Мусаси, Нидерланды, 36 лет, средний вес. Статистика в ММА: 47 побед, 7 поражений, 2 ничьи.

В ночь на 14 августа состоится турнир Bellator, где Мусаси будет защищать титул чемпиона в среднем весе. Соперник — Джон Сэлтер. Про Мусаси можно сказать «Чего он в ММА только не видел». Гегард провел первый профессиональный бой в 2003 году (в 18 лет), бился в М-1, Pride, 2H2H, Srtirkeforce, был чемпионом Dream, в UFC сделал рекорд 9-3, причем покинул промоушен после пяти побед подряд.

Мусаси расстался с UFC, поскольку контракт с лигой закончился, а Bellator предложил более выгодные условия. Гегард довольно быстро стал чемпионом — уже во втором бою (правда, в первом прошел через избиение Александром Шлеменко, но выиграл решением судей), потом потерял пояс, затем вернул.

Если же говорить о том, кого побил Мусаси за карьеру, то в этом списке очень много известных бойцов. Шлеменко, Гектор Ломбард, Денис Кан, Мелвин Манхуф, Марк Хант, Жакаре Соуза, Ренато Собрал, Гари Гудридж, Овинс Сен-Прю, Илир Латифи, Дэн Хендерсон, Тиаго Сантос, Витор Белфорт, Юрайя Холл, Крис Уайдман, Рори Макдональд, Лиото Мачида, Дуглас Лима. За последние 13 лет у него не было проходных соперников. То есть все это время Гегард держится на высочайшем уровне. Поразительное спортивное долголетие. Да, у Мусаси не было титулов Pride, UFС и Strikeforce, и все-таки он боец выдающийся.

Интересно, что в карьере Мусаси был период, когда он выступал за российский клуб Red Devil и тренировался с Федором Емельяненко.

Гегард родился в 1985 году в Тегеране — в армянской семье (оригинальная фамилия бойца — Мовсесян). Тогда была в разгаре последняя тотальная война XX века — ирано-иракская. В 5 лет он вместе с семьей переехал в Нидерланды — в Лейден. В 8 Гегард начал заниматься дзюдо, в 15 увлекся боксом, далее — кикбоксингом, а потом перешел в ММА. Когда Мусаси было 18, на него обратил внимание Апи Эхтхелд — руководитель Red Devil International — голландского отделения петербургской ММА-команды Red Devil, за которую в ту пору выступали лучшие бойцы России — Федор и Александр Емельяненко, Роман Зенцов, Андрей Семенов, Амар Сулоев и другие. В 2005-м Мусаси впервые приехал в Россию: в Санкт-Петербурге он выступил на турнире М-1, победив удушающим приемом Эрика Оганова.

Гегард Мусаси и Федор Емельяненко играют в приставку. Фото Sherdog.com

«Он очень хороший, положительный парень, — вспоминает президент М-1 Вадим Финкельштейн, спонсировавший Red Devil. — Даже похож на Федора — такой же скромный. По-моему, он и сейчас такой же. И вот Апи Эхтхелд его раскручивал, все время возил на турниры. Тогда Апи был, можно сказать, моим помощником. Вообще, если бы не Апи, то неизвестно как бы у Мусаси сложилась карьера. Может быть, о нем бы вообще никто не знал. Помните, у Гегарда был показательный бой с Федором? Это все благодаря Апи. У меня в М-1 Гегард выступал несколько раз. А когда Федор проводил сборы в Голландии, он всегда был рядом. Борьба у Мусаси неплохая, а Федору там были нужны спарринг-партнеры».

Показательный бой, о которой сказал Финкельштейн, состоялся 28 августа 2009 года на турнире M-1: Breakthrough в американском штате Канзас. Бойцы показали приемы из своего арсенала, а кончился выставочный поединок победой Федора армбаром. Емельяненко вышел в ринг в синем дзюдоистском кимоно с гербом России на спине (дзюдо и самбо — виды спорта, с которых Федор начал путь в единоборствах).

«У Мусаси с Федором были очень хорошие отношения, — говорит Финкельштейн. — Федор часто приезжал на сборы в Голландию — и до сих пор туда ездит. Они во многих залах тренировались вместе. Мусаси в Россию тоже много раз приезжал. Он и выступал тут (провел два боя в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ»), и тренировался».

О том, чтобы понять, какие отношения были между Емельяненко и Мусаси, достаточно посмотреть два видео, снятых в июне 2009 года — когда они готовились к турниру Affliction (турнир был в результате отменен).

Вот это, где Федор в шутку тянет Гегарда за трусы, нужно смотреть с 02:15.

А вот это, где Гегард мешает Федору записать видеообращение, нужно смотреть с самого начала.

Также сохранилось два видео их совместных тренировок.

«Стоя рядом с Федором, я чувствую себя больше, чем он, — рассказал Мусаси в интервью heavy.com в октябре 2009-го. — Он словно средневес. При этом он такой же сильный как тяжеловес, но быстрый как средневес. Это делает его особенным».

Через некоторое время Мусаси перестал быть бойцом Red Devil. Это было связано с тем, что Финкельштейн решил закрыть клуб. «Я закрыл его по одной причине: совершенно неправильно иметь и клуб, и организацию, — рассказывает президент М-1. — Это конфликт интересов называется. У UFC же нет своего клуба. У Bellator тоже нет. Вот, допустим, есть у меня бойцы — я их финансирую, я хочу, чтобы они всегда выигрывали. И при этом у меня есть возможность подбирать им соперников. Ну вы понимаете, да? Вот, например, было такое, что дал я бой Андрею Семенову. А его тренеры: «Ой, соперник очень сильный. Давай другого. Он может не пройти этого». Вот такие моменты были с тренерами. Я никогда их не слушал, но я имею в виду, что такие вещи встречаются. Поэтому я решил отказаться от клуба. Все же клубы должны сами по себе развиваться. Так что нельзя сказать, что Мусаси от нас ушел. Я просто закрыл клуб, и спортсмены автоматически перестали в него входить».