Дана Борисова задушила звезду соцсетей в машине! После схватки соперница обвинила ведущую в нарушении правил

Дана вернулась сильнее после поражения от Берковой.

Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова продолжает покорять единоборства. Девушка уже побила блогера Екатерину Диденко в «Нашем деле» в клетке и проиграла порноактрисе Елене Берковой по правилам джиу-джитсу в салоне автомобиля. Поражение Дану не устроило: она вернулась в CarJitsu, чтобы впервые победить.

Соперницу Борисовой подобрали попроще, чем Беркова. У микроблогера Фариды Шириновой больше полумиллиона подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — там она снимает забавные видео об отношениях. Ширинова тоже выступала по правилам ММА: в «Нашем деле» она техническим нокаутом проиграла Анне Гороховой из шоу «Пацанки».

В начале первого раунда Фарида не успела отстегнуть ремень. Борисова тут же забралась на нее и провела удушающий прием — хватило 18 секунд. Зато во втором отрезке Ширинова поняла, как все работает: она оперативно освободилась от оков и первой запрыгнула на соперницу. Правда, от поражения это не спасло: Борисова перевернула Фариду на спину и к концу первой минуты снова заставила ее сдаться.

После боя Фарида обвинила Борисову в нарушении правил: «Когда во втором раунде я ей удушающий делала, она нажала мне на кадык пальцем. Судья увидел, говорит: «Нельзя!» Она начала вот так душить [показывает захват пальцами руки за горло]. Судья говорит: «Так тоже нельзя!» Она локтем мне по кадыку. Говорит: «Сдавайся, иначе сейчас сильно надавлю». Три раза она нарушила правила, я буду просить реванш».

Борисова не стала отрицать, что играла нечестно, но назвала слова Фариды оправданиями: «Меня изначально готовили, что победа может быть всякой-разной, в том числе и грязной. На войне любые приемы хороши. Уж там где-то я ее ногтем поцарапала, и каждый, кто продует, он начинает это все выдумывать. За волосы дернули, ногтем поцарапали... Если бы я продула, я бы, наверное, тоже... Хотя я не такая, я бы вообще тихо исчезла. Я точно знаю по себе, я бы так себя не повела. Мне легче встать, развернуться, отряхнуться и уйти, но только не ходить, не выяснять, не жаловаться».