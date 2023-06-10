Боди-арт на теле чемпионки мира по боксу: рассечение и топлес Джонсон

Чернека Джонсон вышла на взвешивание обнаженной/

Чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе австралийка Чернека Джонсон сегодня, 10 июня, в Лондоне проведет бой с англичанкой Элли Скотни.

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На церемонию взвешивания Чернека пришла топлес. На своем теле Джонсон изобразила белый топик.

Фото Reuters

Фото Reuters

Этой акцией она поддержала свою подругу — актрису фильмов для взрослых Эль Брук, которая приняла решение завершить карьеру в кино и заняться боксом.

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28-летняя Чернека любит привлекать к себе внимание. Она часто приходит на церемонию взвешивания в красивом нижнем белье.

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В октябре прошлого года Джонсон отобрала пояс IBF у своей соотечественницы Сьюзи Рамадан.

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Поединок Чернека завершала с ужасным рассечением. Кровь заливала ей лицо.

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Несмотря на травму, мужественная Джонсон завоевала чемпионский пояс.

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От шрама через полгода не осталось и следа.

Фото Reuters

За профессиональную карьеру 28-летняя австралийка одержала 15 побед и потерпела одно поражение.