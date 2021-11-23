«Эти женщины чуть не съели меня!» Как Бувайсар Сайтиев унял хулигана, а его отругали. Все потому, что он кавказец

Не дождался благодарности.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев всегда отличался умением подобрать какой-то бытовой миг или эпизод из жизни и развить из него смысловую историю.

Однажды он мимолетом рассказал журналистке «Вести. Красноярск», как много лет назад на утренней зарядке к нему подошел дедушка и отругал за физическую активность, посоветовав «лучше учить английский». В другой раз вспомнил далекое детство, когда по пути на тренировку брат сорвал ему несколько грецких орехов с дерева, маленький Бувайсар их съел, а во время тренировки почувствовал, что проводит ее энергичнее. Тогда он впервые задумался о силе питания.

Все эти маленькие случаи несут людям радость и смысл, и в интервью Сайтиева их можно встретить нередко. Как-то в беседе с журналистом красноярского портала newslab.ru чемпион, рассуждая на сложную тему межнациональных отношений, снова поделился такой историей — как он прогнал хулиганов с катка, но вместо благодарности услышал недовольные окрики от женщин.

— Как вы относитесь к тем националистическим лозунгам, которые периодически возникают в общественном пространстве? Например, «хватит кормить Кавказ». С помощью чего можно бороться с такими настроениями, и надо ли?

— Бороться надо обязательно, это экстремистский лозунг. Если кто-то его использует не вдумываясь, это допустимо, но если кто-то продвигает его осознанно, таких надо ловить и руки отрывать. Потому что это лозунг, призывающий к развалу страны. Неважно, говорит ли он так про Кавказ или Урал, или Дальний Восток.

Что значит кормить Кавказ? Я когда там был, не видел, чтобы людей кто-то кормил или меня кормили. Деньги дают чиновникам, но если вы не согласны с бюджетом страны, это вопросы не к кавказцам, а к Госдуме. Не кавказцы же формируют бюджет. Я не знаю, сколько ушло на Кавказ, сколько на другие регионы, но такие лозунги и попытки делить людей на кавказцев и некавказцев, на еще какие-то группы — это все путь к мордобою, хаосу и панике.

Эти нездоровые вещи надо искоренять. Вот пример: несколько дней назад пришел я на ледовый каток со своими детьми. Там два пьяных придурка катаются, расталкивают детей, женщин. Им сделали замечание, они какую-то даму послали матом. Я одного взял за шкирку, дал пинка под зад, говорю, давай бегом отсюда. Так эта толпа женщин чуть не съела меня там. Ты что, говорят, делаешь, зачем его трогаешь? Так он же только что тебя послал! Вот это мышление — неправильное.