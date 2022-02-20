«В лучших традициях нашей школы». Корешков нокаутировал экс-бойца UFC за 38 секунд

Великолепное выступление ученика Александра Шлеменко на шоу Bellator 274.

Андрей Корешков, 31 год. Полусредний вес. Статистика в ММА: 25 побед, 4 поражения.

Начнем с того, что случилось на турнире UFC Fight Night 201. Там в главном бою вечера бились Джонни Уокер и Джамалл Хилл. Три года назад Уокер ворвался в UFC, выиграв три боя подряд ярчайшими нокаутами. О нем заговорили как о человеке, который может победить Джона Джонса. Но, к сожалению, Уокер оказался если не мыльным пузырем, то точно переоцененным бойцом.

После той победной серии он выиграл лишь один бой (у Райана Спенна, да и то был близок к поражению), а проиграл — три. Хилл жестко нокаутировал его в первом раунде, поймав на встречный. Кулак залетел в висок, Джонни (настоящее имя — Уокер Джонни, фамилия — де Соуза) рухнул, как срубленное дерево, а затем еще получил парочку добивающих панчей в подбородок. 4-4 в UFC, в трех боях Уокер падал (Спэнн уронил его дважды).

Теперь — о Bellator, где бился бывший чемпион промоушена в полусреднем весе Андрей Корешков. Для начала 0 — мало что значащая, но просто любопытная статистика. Бой с Чэнсом Ренкаунтри стал для Корешковым 16-м в Bellator. Из российских бойцов по числу и боев в Bellator он уступает только своему тренеру Александру Шлеменко (17). Кроме того, это был 16-й поединок Корешкова в США. Из россиян в Америке чаще дрались лишь Шлеменко (18 раз) и Алексей Олейник(19).

Шлеменко, само собой, был секундантом. 1 апреля Александра ждет поединок за титул чемпиона Eagle FC в среднем весе с Фаридуном Одиловым, но он прервал подготовку, чтобы помочь Андрею.

Ренкаунтри вернулся в Bellator после пятилетнего путешествия по другим лигам. Чэнс даже заглянул на четыре боя в UFC — два выиграл, два проиграл. Не самый плохой результат, но новый контракт с ведущим ММА-промоушеном он не заключил. 2020-й Ренкаунтри пропустил полностью, а в 2021-м выиграл два боя в локальной американской лиге FAC.

Поединок продлился всего-то 38 секунд. Корешков поймал противника ударом ногой с разворота в корпус. Попал не в печень, а в область ребер. Ренкаунтри упал на канвас — ему было очень больно. После серии добивающих ударов бой был остановлен — хотя рефери следовало сделать это раньше: очевидно, что американский боец уже не мог сопротивляться.

Это самая быстрая победа Корешкова в Bellator, но не самая быстрая в карьере — в 2011 году на турнире в Хельсинки он победил бразильца Эдуарду Консейсау за 11 секунд (КО, удар коленом).

«Удар ногой с разворота — это в лучших традициях школы «Шторм», — сказал Корешков на английском после боя. Это был последний поединок сибиряка по контракту с Bellator, но он дал понять, что намерен продолжать выступления в этой лиге — Андрей бросил вызов ветерану ММА британцу Полу Дэйли. «Хочу надрать ему задницу в Лондоне!» — сказал Корешков. Турнир Bellator в столице Великобритании состоится 13 мая.