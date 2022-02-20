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Сегодня, 07:05

«В лучших традициях нашей школы». Корешков нокаутировал экс-бойца UFC за 38 секунд

Корешков нокаутировал бывшего бойца UFC Ренкаунтри на шоу Bellator 274
Отдел единоборств «СЭ»
Корешков нокаутировал бывшего бойца UFC Ренкаунтри на шоу Bellator 274.
Великолепное выступление ученика Александра Шлеменко на шоу Bellator 274.

Андрей Корешков, 31 год. Полусредний вес. Статистика в ММА: 25 побед, 4 поражения.

Начнем с того, что случилось на турнире UFC Fight Night 201. Там в главном бою вечера бились Джонни Уокер и Джамалл Хилл. Три года назад Уокер ворвался в UFC, выиграв три боя подряд ярчайшими нокаутами. О нем заговорили как о человеке, который может победить Джона Джонса. Но, к сожалению, Уокер оказался если не мыльным пузырем, то точно переоцененным бойцом.

После той победной серии он выиграл лишь один бой (у Райана Спенна, да и то был близок к поражению), а проиграл — три. Хилл жестко нокаутировал его в первом раунде, поймав на встречный. Кулак залетел в висок, Джонни (настоящее имя — Уокер Джонни, фамилия — де Соуза) рухнул, как срубленное дерево, а затем еще получил парочку добивающих панчей в подбородок. 4-4 в UFC, в трех боях Уокер падал (Спэнн уронил его дважды).

Теперь — о Bellator, где бился бывший чемпион промоушена в полусреднем весе Андрей Корешков. Для начала 0 — мало что значащая, но просто любопытная статистика. Бой с Чэнсом Ренкаунтри стал для Корешковым 16-м в Bellator. Из российских бойцов по числу и боев в Bellator он уступает только своему тренеру Александру Шлеменко (17). Кроме того, это был 16-й поединок Корешкова в США. Из россиян в Америке чаще дрались лишь Шлеменко (18 раз) и Алексей Олейник(19).

Шлеменко, само собой, был секундантом. 1 апреля Александра ждет поединок за титул чемпиона Eagle FC в среднем весе с Фаридуном Одиловым, но он прервал подготовку, чтобы помочь Андрею.

Ренкаунтри вернулся в Bellator после пятилетнего путешествия по другим лигам. Чэнс даже заглянул на четыре боя в UFC — два выиграл, два проиграл. Не самый плохой результат, но новый контракт с ведущим ММА-промоушеном он не заключил. 2020-й Ренкаунтри пропустил полностью, а в 2021-м выиграл два боя в локальной американской лиге FAC.

Поединок продлился всего-то 38 секунд. Корешков поймал противника ударом ногой с разворота в корпус. Попал не в печень, а в область ребер. Ренкаунтри упал на канвас — ему было очень больно. После серии добивающих ударов бой был остановлен — хотя рефери следовало сделать это раньше: очевидно, что американский боец уже не мог сопротивляться.

Это самая быстрая победа Корешкова в Bellator, но не самая быстрая в карьере — в 2011 году на турнире в Хельсинки он победил бразильца Эдуарду Консейсау за 11 секунд (КО, удар коленом).

«Удар ногой с разворота — это в лучших традициях школы «Шторм», — сказал Корешков на английском после боя. Это был последний поединок сибиряка по контракту с Bellator, но он дал понять, что намерен продолжать выступления в этой лиге — Андрей бросил вызов ветерану ММА британцу Полу Дэйли. «Хочу надрать ему задницу в Лондоне!» — сказал Корешков. Турнир Bellator в столице Великобритании состоится 13 мая.

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