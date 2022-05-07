«Он вызубривает наизусть каждый раунд». Культовая речь Андре Берто о Флойде Мейвезере

Детали изнутри.

В сентябре 2015-го Флойд Мейвезер провел последний бой в большом боксе, победив единогласным решением временного чемпиона WBA Андре Берто. И хотя формально через два года у него был еще поединок против Макгрегора, занесенный в рекорд — этот бой явно не был против профессионального боксера.

Берто помимо того, что стал последним легитимным боксером, с которым подрался Мейвезер, оставил для летописи бокса еще и, пожалуй, самую дельную и яркую речь о супернавыках Флойда. В апреле 2017-го он дал интервью Youtube-каналу FightHype.com, где убойными тезисами набросал свои главные впечатления о поединке с непобежденным чемпионом.

Мы решили их дать в виде короткого текста-списка.

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«Флойд неуловим. Мы все — боксеры — с раннего возраста всегда думаем, прежде всего, об атаке. Он думает первым делом о защите.

Во время самых размашистых и быстрых разменов, он всегда вращает глазами и успевает уследить за каждым ударом. Многоударный размен — он видит глазами каждый удар. Я лично видел это с близкого расстояния — вращение его глаз. Они видели все и ничего не упускали. Он запирает тебя в такие позиции, в которых доминирует его искусство защиты, а он видит все, что ты делаешь.

Он занимается тайм-менеджментом каждые 30 секунд-минуту раунда. Он делает маневр и смотрит на часы. Маневр — смотрит на часы. Маневр — смотрит на часы. За раунд он смотрит на часы 4 раза. Кружит и постоянно смотрит на часы. Клинчует тебя и смотрит на часы.

Он изучает тебя из своего угла между раундами. Он выглядывает из-за спины своего углового, чтобы посмотреть — как ты дышишь. Устал ли ты. Как ты открываешь рот и ловишь дыхание. Я никогда более не видел такого наблюдательного боксера. Он видит все и ничего не упускает.

Он искусно восстанавливается и контролирует свое дыхание во время каждого клинча. Когда ты обхватываешь его, ты слышишь, как он контролирует свое дыхание и делает глубокий вдох-выдох. Он не забывает о своем дыхании ни на секунду.

Такое ощущение, что он вызубривает наизусть сценарий каждого раунда. Он знает каждый уголок ринга. Он диктует темп и задает только ту активность, которой достаточно выиграть раунд. Он не делает ничего сверх, ничего лишнего. У меня возникало ощущение спарринга. Я не помнил после раунда в точности — были ли какие-то значимые удары. Попадал ли я или попадал ли он. Я хотел контакта, хотел добраться до него, но ничего не получалось, и после каждого раунда ты уходил, ничего не сделав. Он не хочет принимать ущерб и не хочет сам наносить лишний ущерб. Он не мыслит категориями ущерба. Он просто ищет самый оптимальный путь к победе".