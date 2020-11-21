Отец Хабиба страшно переживал за Волкова в бою с Льюисом. Когда тот рухнул в нокаут, Абдулманапу вызвали скорую

Он предупреждал Александра об этом ударе задолго до боя.

6 октября 2018-го войдет в историю UFC не только как день самого коммерчески успешного боя в истории ММА между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Также на UFC 229 случился один из самых остросюжетных камбэков на памяти болельщиков смешанных видов.

Беспросветно проигрывающий за 15 секунд до конца боя Деррик Льюис, который на тот момент еще и огребал 25-121 по значимым ударам, вдруг сумел решительно сократить дистанцию и сбить Александра Волкова с ног могучим правым оверхендом. Российский боец свалился на канвас, не смог наладить быструю защиту и был прибит железным граунд-энд-паундом. 15 секунд Волкову не хватило, чтобы реализовать огромный перевес и совершить высочайший карьерный прыжок по направлению к титулу.

Увы, все накопленное добро заграбастал Деррик Льюис, чья звезда после этой победы и послематчевого интервью про «дымящиеся яйца» воссияла так ярко, что матчмейкеры уже через месяц поставили его драться за титул.

Поражение Волкова получилось настолько щемящим и болезненным, что не выдержал даже умудренный опытом Абдулманап Нурмагомедов. Ему пришлось вызывать скорую и ставить капельницу. То, что отцу Хабиба стало плохо во время UFC 229 было широко известно, ведь дрался его сын и дрался в самом грандиозном по ажиотажу бою ММА-столетия. Думалось, что Абдулманап перенервничал именно из-за Хабиба, но автор книги о Нурмагомедове-младшем Заур Курбанов поведал в интервью ютуб-каналу MMA Boxing, что плохо Абдулманапу стало именно после поражения Волкова.

«Абдулманапу Магомедовичу стало плохо во время боя Александра Волкова. Ему стало плохо от проигрыша Саши, от того нокаута, потому что, как оказалось, Абдулманап Магомедович общался с Волковым во время события в Москве, и он просил Волкова не подпускать Льюиса на расстояние удара.

Абдулманап Магомедович мне говорил уже постфактум: «Я ему так и говорил: «Если он по тебе попадет, ты рухнешь». И просто от осознания того, что этого не должно было произойти, потому что Саша умеет делать, что нужно, выигрывал бой в одну калитку, Абдулманапу Магомедовичу стало очень плохо, была капельница, его восстанавливали».

После поражения Льюису Александр Волков провел три боя в UFC. Выиграл у Грега Харди решением, проиграл решением Кертису Блейдсу, а в последнем поединке 24 октября нокаутировал Уолта Харриса. Деррик Льюис после победы над Волковым проиграл два боя подряд досрочно — Даниэлю Кормье и Джуниору Дос Сантосу, но затем наладил победную серию, выиграв три поединка подряд: у Благоя Иванова, Илира Латифи и Алексея Олейника.