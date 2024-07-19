Менеджер Ларкина: «Александр точно не был первопричиной драки в аэропорту Внуково»

Виталий Тарасов, менеджер Александра Ларкина, прокомментировал инцидент с участием бойца RCC в аэропорту Внуково.

«Александра отпустили домой, а ребят, которые с ним конфликтовали задержали с десяти до шести утра до выяснения ситуации. На видео видно, что сотрудник аэропорта находится на его стороне и даже защищает, так что эта ситуация не такая, как может выглядеть, но сейчас он не ведет карьеру бойца, а работает в сопровождении, в охране. На женщину с ребенком, которую он сопровождал, громко и бранно высказывались пьяные люди. Соответственно он ударил одного человека, а потом та сторона извинилась.

Это было справедливо, потому что они сказали много грубых слов не только в его сторону, но и в сторону водителя транспондера, на котором они ехали. Так завязалась ситуация. Он точно не был первопричиной этого.

Не думаю, что эта ситуация отразится на его карьере, потому что сейчас он в первую очередь занимается своей профессиональной деятельностью, работая в сопровождении. Во-вторых, с ним связались из компании RCC и поняли, что спортсмен не виноват», — приводит слова Тарасова Vprognoze.ru.

Ранее RCC также прокомментировал конфликт с участием Ларкина.

По информации Mash, 26-летний россиянин подрался с туристом из-за того, что тот вместе с семьей не давал проехать бойцу с друзьями на гольф-каре по дороге для ВИП-пассажиров. В ситуацию вмешались друзья спортсмена, которые быстро отреагировали на инцидент и уладили его до прибытия полиции.

Вместе с бойцом, по предварительным данным, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель гольф-кара. Обоих задержали и после дачи показаний отпустили домой.