Штырков победил Петросяна на турнире RCC Fair Fight 33

Иван Штырков стал победителем со-главного поединка на турнире RCC Fair Fight 33 против Армена Петросяна.

Спортсмены провели трехраундовый бой по правилам кикбоксинга в полутяжелом весе. В третьем раунде Штырков отправил соперника в нокдаун и забрал победу решением судей.

Изначально бой Штыркова и Петросяна на RCC Fair Fight 33 должен был пройти в субботу, 16 августа, но его перенесли на воскресенье.

36-летний Штырков одержал 26-ю победу в ММА при двух поражениях, один бой с его участием завершился вничью. У 34-летнего Петросяна 9 побед и 6 поражений.