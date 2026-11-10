Выглядит как персидский царь, выступает против аятоллы. Кто такой Пуя Рахмани

14 ноября иранец будет биться с россиянином Олегом Поповым, победителем Гран-при PFL-2025. Поединок пройдет на территории Рахмани — в ОАЭ, где он давно живет и тренируется.

Выиграл у Малыхина в вольной. База 34-летнего Рахмани — вольная борьба. Значимых результатов там не добился — но и конкуренция в Иране высочайшая. На сайте Объединенного мира борьбы (UWW) есть профиль Пуя, и там указан лишь один международный турнир, где он был в числе участников, — турнир в Киеве в 2017 году. Там Рахмани занял седьмое место. При этом 5 сентября Рахмани выступил на турнире RAF в Мытищах, выиграв по баллам у Анатолия Малыхина, бойца ММА с богатым борцовским бэкграундом — в 2013-м Анатолий стал бронзовым призером чемпионата России в тяжелом весе.

Был лучшим в пляжной борьбе, но попался на допинге. Зато Пуя проявил себя в пляжной борьбе, где дважды стал чемпионом мира. Часто ездил в Индию, боролся по правилам кушти (традиционная борьба в грязи). Как-то — после его конфликта с соперником — даже возникла драка между зрителями. А того соперника иранец нокаутировал. Рахмани даже стал победителем Всемирных пляжных игр, но был лишен золота, так как попался на допинге. В АСА допинг-контроля нет, а вот в PFL он есть, и, по некоторым данным, Рахмани провалил допинг-тест после боя с Карлом Уильямсом (официального подтверждения эта информация не получила).

Сильный грэпплер. Судя по Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Рахмани решил стать бойцом ММА еще в 2020-м — приступил к боксерским тренировкам. Но сначала в его жизни появился грэпплинг. Он им занялся в ОАЭ и достиг немалых успехов. Статистика Рахмани на сайте Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro — 24 победы, 3 поражения. Выигрывал чемпионат мира ACBJJ (без ги), побеждал по очкам трехкратного чемпиона мира ADCC Кайнана Дуарте, в т. н. боевом джиу-джитсу, в ACBJJ, взял верх над Али Исаевым (правда, Исаев с судейским решением остался совершенно не согласен). В конце августа Рахмани принял участие в чемпионате мира ADCC, главном грэпплинг-турнире, боролся в абсолютной категории — и уступил средневесу Марлону Таджику, который поймал его на скручивание пятки. Что касается ММА-грэпплинга, то из шести профессиональных боев четыре Рахмани выиграл сабмишнами.

Против аятоллы и КСИР. Рахмани живет в Дубае с момента запуска грэпплинг-карьеры, то есть уже больше пяти лет. Пуя открыто выступает против иранских властей, о чем говорил в соцсетях. Еще до того, как беспорядки в Иране (январь 2026-го) вступили в активную фазу, Рахмани выложил в сторис портрет последнего шаха Ирана — Мохаммеда Резы Пехлеви. Затем же в беспорядках погиб тренер Мехди Затпарвар. Рахмани посвятил ему победу над Уильямсом (вернее, Затпарвару, «друзьям и всем людям, которые борются за свободу»).

Попал в ACA благодаря дружбе с Майрбеком Хасиевым. «Он является другом Майрбека Хасиева и его сына Заурбека, они вместе тренировались в Дубае. Тренер Рахмани по джиу-джитсу — тот человек, с которым Маирбек тренировался, а Заурбек знаком, — рассказал «СЭ» в сентябре 2024-го Асланбек Бадаев, теперь уже бывший вице-президент ACA. — Парень, который имел определенный успех в джиу-джитсу, побеждал топовых соперников, в вольной борьбе хорошо двигался, решил перейти в ММА, чувствуя свою сильную базу. Воспользовался дружескими отношениями и подписался в ACB Young Eagles».

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Ссорился с АСА. Рахмани провел два боя в ACB Young Eagles, два — в АСА (все четыре победы досрочные, в том числе над опынейшим Салимгереем Расуловым), после чего подписался в PFL — имея действующий контракт с АСА. Возник большой скандал. Рахмани говорил, что подписал контракт не с АСА, а с Майрбеком Хасиевым, который в конце 2024-го покинул промоушен. Однако лига передала прессе контракт с Рахмани, где не было ни единого упоминания Хасиева — Рахмани подписал соглашение с ООО ПК Absolute Championship Akhmat.

В результате ACA и PFL договорились, что Пуя выступит в АСА еще один раз. Когда именно этот бой состоится — пока неизвестно. Судя по тому, что прошел год, а новостей все еще нет, — никогда. Зато благодаря публикации контракта Рахмани с ACA мы узнали, что в контрактах бойцов бывает пункт, где четко прописано: если боец вздумает биться в другой лиге за пределами Земли — все равно нельзя.

Сказал, что размажет Попова. Рахмани провел в PFL два боя, оба выиграл. В октябре 2025-го он нокаутировал Слима Трабелси (8-0 в ММА перед поединков), а в феврале 2026-го задушил ручным треугольником Карла Уильямса (10-4). О том, что иранец выйдет против Попова, стало известно в сентябре, перед турниром Раф, где Рахмани боролся с Малыхиным. Тогда Пуя сказал «СЭ»: «Я размажу его, побью. Сочувствую Олегу Попову. Он же борец, но не сможет меня перевести. И что он тогда будет делать?» Попов ответил жестко: «Рахмани, эта лысая бородатая собака начала лаять. Скоро будет скулить». Насколько нам известно, такая реакция российского бойца очень иранцу не понравилось, тем не менее на недавней битве взглядов обошлось без эксцессов. Хотя и локация была такая, что толкотня могла привести к летальному исходу — Рахмани и Попов смотрели друг другу в глаза, стоя на 150-метровой «Рамке Дубая».

Рахмани неоднократно обещал размазать и Вадима Немкова — действующего чемпиона PFL в тяжелом весе, друга и одноклубника Попова по Fedor Team. Однако Вадиму дали в соперники Сергея Билостенного — этот бой возглавит дубайское шоу PFL 14 ноября.

Вспыльчивый и импульсивный. Рахмани в Дубае тренировался с Хамзатом Чимаевым. Когда Пуя выступал в АСА, наш корреспондент решил сделать с ним интервью. После дежурного вопроса о тренировках с Чимаевым иранец вскипел, стал возмущаться — «про меня спрашивай, а не про других». С подобным никто из нас не сталкивался ни до, ни после. В общем, яркий он, Рахмани, еще и выглядит как бородач с древних ассирийских барельефов или какой-нибудь правитель древней Персии.

Олега Попова ждет очень серьезный соперник, но и сам Попов — боец отличный, очень сильный ММА-борец, не хуже Рахмани.