«Этот бой войдет в историю как один из лучших». Что говорят и пишут о победе Усмана Нурмагомедова

Хабиб с Конором тоже зацепились.

Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в главном событии вечера на турнире лиги PFL в Дубае. Поединок продлился пять раундов, россиянин одержал победу судейским решением. Собрали, что об этом пишут в СМИ и социальных сетях.

MMA-Mania: «Нурмагомедов выиграл кровавую войну»

«Нурмагомедов и Хьюз встретились на турнире в Дубае, и это была настоящая война. Оба бойца продемонстрировали лучшие качества в весьма напряженном поединке. В конце концов судьи отдали предпочтение Усману, большинством решив сохранить его впечатляющую статистику (теперь на его счету 19 побед и ни одного поражения), а также титул чемпиона в легком весе. Несмотря на поражение, акции Хьюза резко выросли благодаря его смелому выступлению, о чем свидетельствует поведение команды Нурмагомедова, включая Хабиба, которая отдала ему должное».

The Pinnacle Gazette: «Усилий Хьюза было недостаточно»

«Ожидания перед этим матчем были высокими, поскольку Хьюз оказался самым сложным противником Нурмагомедова. Известный своим мастерством грэпплинга Усман столкнулся со значительным сопротивлением ирландца, который наносил мощные удары по корпусу и предотвратил несколько попыток тейкдауна. Несмотря на упорство Хьюза, скорость работы Нурмагомедова и его способность оставаться активным во время боя помогли ему обеспечить защиту титула.

Хотя Усман был оштрафован на одно очко из-за случайного фола, усилий Хьюза было просто недостаточно, чтобы добыть победу и завоевать пояс».

ESPN: «Нурмагомедов и Хьюз устроили шоу»

«Нурмагомедов (19-0) защитил титул чемпиона Bellator MMA в легком весе решением большинства судей в поединке, который точно станет претендентом на звание «Бой года». Два арбитра оценили пятираундовое противостояние 48-46 в пользу Нурмагомедова, а третий дал ничью 47-47. Бой за титул знаменует конец Bellator MMA, поскольку теперь он официально объединится со своей материнской компанией PFL.

Нурмагомедов и Хьюз устроили шоу, чтобы завершить эру бренда Bellator, созданного в 2008 году. Пол заставил Усмана, младшего брата легендарного Хабиба, упереться в последнем раунде, чтобы сохранить свой безупречный рекорд. Этот бой войдет в историю как один из лучших в истории Bellator и, вероятно, приведет к реваншу в новом турнире PFL».

Пол Хьюз: «Должны провести реванш»

«Посмотрите на эту арену, как она заполнена! Не могу дождаться, чтобы увидеть, как все будет в будущем. Мы должны провести бой-реванш. Он должен состояться в Белфасте. Хочу привезти турнир в Ирландию. Я думаю, заслужил это. И еще скажу: всех ребят из Дагестана встретят в Ирландии с распростертыми объятиями. Мы с большим уважением относимся к такой маленькой боевой нации, как вы, ребята».

Усман Нурмагомедов: «Немного недооценил этого парня»

«Честно говоря, для меня это был отличный бой. Теперь я знаю, как смогу действовать в следующий раз. Я немного недооценил этого парня. Это была ошибка, но что поделать. Конечно, я человек, как и все, как и каждый спортсмен. У меня есть некоторые слабости, а также сильные стороны. Я не тот, кто никогда не может проиграть. Но в моем сознании я никогда не уступлю. В пяти раундах я думал только о том, как его прикончить. Каждый раунд я следовал цели — прикончить его. Я думаю, это моя самая большая ошибка».

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Хабиб Нурмагомедов: «Мы любим ирландцев»

«Я хочу сказать одну вещь. Это все (вражда между дагестанцами и ирландцами. — Прим. «СЭ») началось из-за моего боя с тем парнем (Конором Макгрегором. - Прим. «СЭ»). Но не забывайте: Ирландия больше всех в мире оказывала поддержку Палестине. Не забывайте про это. Мы любим ирландцев: вас, ваше правительство, всех. Потому что вы поддержали наших братьев в Палестине».

Конор Макгрегор: «Хьюз доминировал в этом бою»

«Великолепный бой и выступление! Легкая победа Хьюза (Макгрегор не согласился с решением судей. - Прим. «СЭ»), он доминировал в этом бою. А Усман — это именно то, что о нем написано, то есть Нурмагомедов. Спринтер, болтун, бегающий «боец». Нурмагомедовы — не бойцы. Они самые небоевые бойцы из Дагестана всех времен. Бегают по клетке и стреляют в спину... Дагестан лучше Нурмагомедовых, и это факт!»