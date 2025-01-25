Промоутер Хрюнов считает Усмана Нурмагомедова фаворитом боя против Хьюза

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Усмана Нурмагомедова против Пола Хьюза на турнире PFL в Дубае.

«Думаю, что Усман должен победить решением. Ожидаю упорного поединка и желаю победы Усману. Бой будет напряженным и двухсторонним», — сказал Хрюнов «СЭ».

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Александр Абустин