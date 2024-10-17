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PFL Battle of Giants: дата и время начала трансляции турнира с боем Нганну — Феррейра

Турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants пройдет в Эр-Рияде 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights — Battle of the Giants пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и победителя регулярного сезона PFL Ренана Феррейры.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию боя можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 20.30 мск.

38-летний камерунский боец в карьере провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

На счету 34-летнего бразильца рекорд в ММА: 13 побед, три поражения и три боя признаны несостоявшимися.

Фрэнсис Нганну
ММА
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