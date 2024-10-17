Турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights — Battle of the Giants пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и победителя регулярного сезона PFL Ренана Феррейры.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию боя можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 20.30 мск.

38-летний камерунский боец в карьере провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

На счету 34-летнего бразильца рекорд в ММА: 13 побед, три поражения и три боя признаны несостоявшимися.