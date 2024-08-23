PFL 9 (2024): время начала боев турнира и где смотреть прямую трансляцию
В ночь с 23 на 24 августа пройдут бои турнира PFL 9 (2024)
В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL 9 (2024). Бойцы сразятся за выход в финал сезона. В полуфиналах Гран-при в полусреднем и полулегком весе примут участие четыре россиянина. Бои турнира будут проходить в концертном зале The Anthem.
В прямом эфире событие покажет платформа Okko Sport, трансляция начнется в 01:00 по московскому времени.
За выход в финал сезона поборются российский полулегковес Тимур Хизриев, а за финал в полусреднем дивизионе — Магомед Умалатов, Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов.
Главный кард:
- Брендан Лохнейн (28-5-0, Англия) — Кай Камака III (14-5-1, США);
- Магомед Умалатов (16-0-0, Россия) — Нейман Грейси (13-5-0, Бразилия);
- Тимур Хизриев (16-0-0, Россия) — Габриэль Брага (14-1-0, Бразилия);
- Шамиль Мусаев (16-0-1, Россия) — Мурад Рамазанов (12-1-0, 1 NC, Россия)
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