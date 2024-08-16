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Сегодня, 13:30

PFL 8 (2024): трансляция боев турнира начнется в 0:30 17 августа

Турнир по смешанным единоборствам PFL 8 (2024) покажет Okko Sport
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В ночь с 16 на 17 августа пройдет турнир PFL 8 (2024). Событие состоится на арене Hard Rock Live в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Начало турнира запланировано на 0:30 по московскому времени. В прямом эфире бои покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В турнире состоятся следующие поединки:

  • Полутяжелый вес. Импа Касанганай (США) — Джош Силвейра (США)
  • Полутяжелый вес. Роб Уилкинсон (Австралия) — Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан)
  • Легкий вес. Бьяджо Али Уолш (США) — Брайан Стэплтон (США)
  • Легкий вес. Гаджи Рабаданов (Россия) — Майкл Дуфорт (Канада)
  • Легкий вес. Брент Примус (США) — Клэй Коллард (США)
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