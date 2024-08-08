Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 12:45

Нганну — о завершении карьеры: «Начинаешь задумываться, насколько хрупка жизнь»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что после смерти сына Коби он переосмыслил многие жизненные аспекты.

«Я не близок к тому, чтобы завершить карьеру. Но в такие моменты, как сейчас, начинаешь задумываться о жизни. Она кажется такой хрупкой, а ты ощущаешь себя бессильным и бесполезным. Возникают сомнения в собственном существовании и в том, насколько все это важно», — сказал Нганну Кертису Калхуну.

Нганну проведет дебютный бой в PFL против чемпиона лиги в тяжелом весе Ренана Феррейры (13-3) 19 октября.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби.

Франсис Нганну
UFC
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Рекордсмен Гирма упал во время забега на Олимпиаде-2024
Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну: «Я должен продолжать выступать в память о своем сыне»
Новости
RSS RSS
Все новости