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One FC

Чемпионка мира по муай-тай не справилась в уличной драке с двухметровым хулиганом. Он не почувствовал ее удары

Никита Горшенин
Корреспондент
Наталья Дьячкова.
Фото Venum Training Camp
Случай в Петрозаводске.

В прошлом году широко разошлась история, как чемпионка UFC Джулианна Пенья проиграла уличную драку повару-мужчине. Он отбился от всех ее тейкдаунов и три раза отправил в нокдаун.

Похожим случаем на днях поделилась чемпионка мира по тайскому боксу, боец ONE FC Наталья Дьячкова. Ей пришлось схлестнуться с громилой, который избивал на улице свою девушку. Дьячкова грамотно вывела его под удар, но он даже не почувствовал его.

***

— У тебя есть драки с мужчинами?

— Да. Ситуация на набережной в Петрозаводске. Честно, не горжусь этой историей, это как опыт, больше туда не полезу. Иду по набережной Петрозаводска со своими подругами. Огромный стоит двухметровый мужчина, который за волосы таскает лицом по земле свою девушку.

Он приревновал ее к кому-то там. Человек из их компании ищет помощь, потому что если он со своей девушкой так, то что с другими сделает? А я только приехала со своего боя, сделала нокаут. Такая уверенность была, что сейчас [вырублю]. В итоге был самый провальный бой в моей карьере.

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Помощи ей ниоткуда не было, все проходили мимо, мужчины проходили мимо. А он ее таскает по земле, на это невозможно было смотреть. Если бы два мужика дрались — то вопросов нет. Какие вопросы, когда два барана выясняют, кто умнее. Можно полицию вызвать, но пусть они дерутся.

А здесь ситуация стремная — двухметровый мужик и маленькая женщина. Мне больно было смотреть. Особенно когда есть еще детские триггеры, травмы, когда мужчины применяют насилие. В какой-то момент я начинаю делать вот так, дергать его [припугивать]: «Сука!» — чтобы он хоть как-то отреагировал.

И он отреагировал — тоже начинает так дергаться: «А ну, отсюда!» И когда он делает шаг, у меня вылетает тип. Тип был на сто процентов хорош, он отлетел, и я подумала: «Ну все, *****, сейчас и правая залетит». Я выцепляю, дерганье делаю, он дергается, и я на это дерганье туда правой. *****, как комара убила. Ничего! Ничего! Такое опустошение. Я уже забыла про эту женщину... Ничего. Я только с боя приехала, только вырубила, а здесь ничего. Просто ничего.

Фото Venum Training Camp

— Чем в итоге закончилось?

— Какой-то мужик другой влез, получил *****, они все подрались. Такое мясо. Я никогда не хочу драться с мужчинами, даже если мы из одной весовой. Просто у них структура мышечных волокон, тестостерон не сравнится. Если человек никогда спортом не занимался, конечно, моих навыков хватит, чтобы уклониться, уйти и убежать, как минимум. Но зачем до этого доводить? Если бы все были воспитаны, такого бы вообще не происходило. Мужчина вообще не должен никак реагировать на женщину. Никто не помогал, ну че мне делать? Дальше идти? Я так не могу. Ну не могу, че мне делать?

История рассказана в эфире подкаста на ютуб-канале ЧБС

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