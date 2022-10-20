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Сегодня, 01:20

Женатый боец вновь проговорился о любовнице: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец Шодмон Назокатов после победы над Александром Ниловым на турнире поп-ММА извинился за свою оговорку, которую он допустил в интервью после в начале октября, но вновь ошибся.

3 октября спортсмен сказал, что посвящает победу родителям, жене, а также своей девушке. Это видео быстро набрало популярность в интернете. Сам боец опубликовал этот отрывок в своих социальных сетях.

17 октября Назокатов попытался исправить ситуацию, но вновь оговорился: «Я извиняюсь перед всеми за то что, в прошлый раз я случайно ляпнул, что посвящаю бой родителям, жене, девушке. Я не это хотел сказать. Хотел сказать: «Только девушке». ### (блин). Только жене. ### (блин). Давай я тебе полгонорара отдам — удали по братски».

ММА
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