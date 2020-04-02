Защитника «Норвича» высмеяли фанаты за использование сайтов для взрослых

Защитник «Норвича» Тимм Клозе на своей странице в Instagram опубликовал видео, после которого подвергся критике со стороны болельщиков. 31-летний швейцарец, показывая свой компьютер, случайно продемонстрировал, что у него в браузере открыт сайт с порнографическим содержанием.

«Похоже Тимм Клозе наслаждается карантином», — написали в Twitter авторы фанатского подкаста о клубе.

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown?#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm — Canary Cast (@CastCanary) March 31, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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