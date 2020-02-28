Забит Магомедшарипов: «Каждый второй мне говорит про выносливость. Устаешь от этого»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов признался, что он устал от вопросов про выносливость. По его мнению, у него нет с этим проблем.

?"Я бы не сказал, что у меня идеальная выносливость. Но на тренировках я спокойно дерусь пять раундов. Просто иногда весогонка не так идет, болезни бывают. У меня в бою больше траится энергии. Когда много ногами бьешь, это забирает много сил. Если выйти чисто боксировать, мне кажется можно и 4-5 раундов спокойно побоксировать. Одно и то же делать, особо энергию не забирает.

В начале очень устал, а сейчас уже внимания не обращаю на вопросы про выносливость. Каждый, кого не встречу, говорят про это. Конечно, устаешь и такое раздражает. Каждый второй человек про одно и то же говорит. У меня же есть тренер. Они должны понимать, что он лучше них знают, чего мне не хватает", — рассказал Магомедшарипов в интервью RT Sport.