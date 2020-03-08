Йоэль Ромеро: «Чемпионом должен быть воин, как я, а не этот убегающий парень»

Кубинский боец ММА Йоэль Ромеро после поражения от новозеландца Исраэля Адесаньи в главном поединке турнира UFC 248 раскритиковал своего соперника. Адесанья победил единогласным решением судей.

— Это моя победа и моя поддержка, — сказал Ромеро после боя.- У меня один вопрос — это тот чемпион, которого вы хотели видеть? Нет! Чемпионом должен быть воин, как я, а не убегающий парень. Этот парень бегал и бегал. Он избегал боя. Вы видели, что публика негодовала. Да, я ожидал такого. Я хотел показать бой всем болельщикам, потому что я уважаю тех, кто заплатил за этот бой. Они заплатили не за такой поединок. Они платили не за бега от Адесаньи.

30-летний Адесанья одержал 19-ю победу в ММА в 19 поединках (14 нокаутов). Он защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. У 42-летнего Ромеро 13 побед (11 нокаутов) при пяти поражениях.