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Сегодня, 17:48

Языков рассказал о том, почему Федора Емельяненко называют Последним императором

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Директор по маркетингу Союза ММА России Александр Языков рассказал о том, почему Федора Емельяненко называют Последним императором.

«Можно долго анализировать образ Федора с разных сторон. Ну, российских богатырь, как в летописях писали, Илья Муромец. Наверное, в этом и есть это наследие Федора. Емельяненко в 46 лет мужчина — абсолютный прообраз некого идеала — человек, у которого есть большая семья и есть команда, старается помогать по максимуму всем», — приводит слова Языкова «КП Спорт».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Федор Емельяненко
ММА
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