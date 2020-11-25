Боец UFC Адам Яндиев — о критике со стороны болельщиков в связи с его примирением с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Я сожалею, что мы с Сергеем разочаровали многих из вас, и вы не увидели продолжения, крови и мяса. Сожалею о том, что сегодня наш конфликт исчерпан и многие разочарованны. Мы все не без греха и совершаем ошибки, на то мы и люди. Сегодняшняя встреча с Сергеем расставила все точки в нашем конфликте, который длился не один месяц. Сергей признал свои ошибки, я признал свои, мы принесли друг другу извинения! Мое мнение — это мужской поступок со стороны Сергея.

Некоторые люди комментируют поступок Сергея так: продался, запугали, подкупили и т.п. Я сожалею о вашем мнении. Кто-то перевел произошедшее даже на межнациональный конфликт, это все неправильно, друзья! Все, кто хотел моего особенного наказания, тоже простите, что разочаровал вас. Раз в наш конфликт вмешалась третья сила, а сила эта — закон Российской Федерации, значит буду отвечать по закону. Надеюсь, каждый из вас знает законы нашей страны и статьи, по которым я должен ответить?!

Я никогда не отрицал и не отрицаю своей вины по поводу того, что не сдержался и «распустил руки», за это отвечу. Наш конфликт — яркий пример поговорки: «Язык так мал, но сколько жизней он сломал»! Поэтому, друзья, следите за тем, что вы говорите, следите за своими действиями, думайте прежде чем пускать кулаки в ход, ведь Всевышний дал нам разум, чтобы мы думали о последствиях. Не знаю, что так затмило мой рассудок на тот момент: злость и обида за необоснованные обвинения, или тяжелая форма Covid 19 которой я недавно переболел, или все вместе?! Не знаю! Говорят, коронавирус действует на психику, но я не буду себя этим оправдывать, в том, что я «распустил руки» нет мне в этом оправдания.

Раз этот сор вынесли сюда, на всеобщее обозрение, давайте, мои дорогие, все вместе остановим это, постараемся остановить ненависть к национальностям в том числе! Не распускайте слухи, за них придется отвечать, если не перед человеком лично, то перед Всевышним уж точно. Не «распускайте руки», закон в нашей стране один и за это тоже придется нести наказание! Пусть Всевышний простит всех нас и благословит на благие дела!", — написал у себя в Instagram Яндиев.