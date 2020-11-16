Яндиев дал первое интервью после драки с Харитоновым. Боец рассказал, почему ударил оппонента

Российский боец ММА Адам Яндиев рассказал подробности драки с Сергеем Харитоновым. 13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.

" Когда мы дошли до дверей, я снова: «Сергей, ты страшно поливал меня грязью, ты извинись!». А он матом. Отношение ко мне такое, как будто я мусор, а не человек, — сказал Яндиев в интервью блогеру Геннадию Голицыну. — У меня уже все внутри кипит, я выхожу, встаю с правой стороны, говорю в последний раз: «Сергей, извинись!». И на что он мне со своими слюнями в лицо говорит: «Пошел ты». Ну после этого я не знаю, какой мужчина может терпеть такое. Ну дальше вы все сами видели. Сейчас будет следствие все смотреть, тончайшие детали. Сейчас всю грязь на меня вылили, что я бил с кастета, кольца у меня были... Я скажу, если бы я бил с кастета, Сергей бы не записал это видео, которое он выложил.

Вы знаете, как я тяжело болел, был в коме. Я с того момента ни одной тренировки не провел. Как говорят, что я все планировал, снимали там... Снимали там все! Даже сотрудники полиции снимали, хотели посмотреть на эту бойню. Многие говорят, что я ударил исподтишка... Ну пусть попробует кто-то ударить Сергея исподтишка. Я думаю, он толком не почувствует даже удары. Он реально богатырь, огромной человек, таких, как я, в нем два человека. Ему это больше надо было, чем мне (драка).

Мои друзья мне сказали: «Ты себя контролируй, он будет писать заявления, он тебя спровоцирует». И полностью все так и произошло. Если бы я проглотил все, как он меня обматерил. Мне надо было стоять с опущенной головой и слушать это? Ну дальше бы он ударил меня своей кувалдой по голове и спокойно ушел бы. Но как сказал наш уважаемый Владимир Владимирович: «Если драка неизбежна, надо бить первым». У него подбородок был прижатый, готовность к драке, он был первым готовым. А руки в карманах — это удобно, ты расслабляешь человека. Это было не исподтишка, а лицом к лицу, когда он меня послал".