Ян проведет поединок с Мораесом во главе турнира в России или Казахстане

Российский боец MMA Петр Ян встретится с лидером рейтинга UFC в легчайшем весе Марлоном Мораесом в главном бою турнира в Москве или Казахстане. Об этом заявил номер 2 рейтинга Алджимейн Стерлинг. В своем подкасте он заявил, что восстановление после операции проходит медленнее, чем он планировал, поэтому UFC решила провести бой Яна с другим бойцом.

— Меня хотят поставить на крупный бой с Домиником Крузом, Фрэнки Эдгаром или Кори Сэндхагеном. Петр Ян скорее всего проведет бой с Марлоном Мораесом, — приводит Allboxing слова Стерлинга. — Все станет точно только после подписания контрактов, но я полагаю, что этот бой возглавит турнир в России или Казахстане. Я не получил бой, который хотел. Снова. Уже второй раз.

Турнир в Казахстане планируется провести 13 июня в Нур-Султане.

27-летний Ян провел в смешанных единоборствах 15 поединков, выиграл 14 (6 нокаутом), проиграл 1. На счету 31-летнего Мораеса 23 победы (10 нокаутом) и 6 поражений.