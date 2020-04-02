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«Я сам уже устал от этого Хабиба! Отвечаю!» Нурмагомедов ответил хейтерам

18:20
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram сказал, что ему самому надоели разговоры о его будущем.

— Я сам уже устал от этого Хабиба! Отвечаю! — заявил боец.

Хабиб должен провести титульный бой с американцем Тони Фергюсоном, однако проведение поединка находится под угрозой из-за пандемии коронавируса и карантина.

«Скажите, куда мне лететь?» Нурмагомедов — об отмене боя с Фергюсоном

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