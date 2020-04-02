«Я сам уже устал от этого Хабиба! Отвечаю!» Нурмагомедов ответил хейтерам
18:20
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram сказал, что ему самому надоели разговоры о его будущем.
— Я сам уже устал от этого Хабиба! Отвечаю! — заявил боец.
Хабиб должен провести титульный бой с американцем Тони Фергюсоном, однако проведение поединка находится под угрозой из-за пандемии коронавируса и карантина.
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