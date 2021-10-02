«Я начал отгибать стекло, и они назвали меня мудаком». Деррик Льюис вспомнил, как работал водителем эвакуатора

Третий номер тяжелого веса UFC Деррик Льюис на подкасте «First We Feast» поделился воспоминаниями о работе водителем машины-эвакуатора.

— Ты работал водителем машины-эвакуатора. Самая жесткая перепалка, которая у тебя была с водителем?

— Самая жесткая была... Мы не только эвакуировали, но разблокировали двери машин. Кто-то забыл ключи или дверь заклинило. Я как-то отгибал стекло двери у PT Cruiser (Крайслера — прим.), чтобы открыть дверь. Водитель и кто был с ними подумали, что я хочу разбить стекло. Говорю: «Я в курсе, что я делаю. Спокойно». Они начали кипишиться, говорю: «Это PT Cruiser, он уже сломанный идет до того, как вы купили его. Так что не дергайтесь». Они назвали меня мудаком. А вообще, когда я эвакуировал машины, мне все равно было, как их поднимать. Главное — поднять. Если никто не смотрел, мне было плевать, что с твоей машиной.

18 декабря Льюис подерется с Крисом Даукасом на UFC Fight Night.