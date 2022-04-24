Все результаты турнира UFC Fight Night 205

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 205, в главном бою которого экс-чемпионка Джессика Андраде одолела Аманду Лемос сабмишном в 1-м раунде.

Приводим результаты всех боев турнира:

Минимальный вес: Джессика Андраде (Бразилия) победила Аманду Лемос (Бразилия) — сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Клаудио Пуэльес (Перу) победил Клэя Гуиду (США) — сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Мейси Барбер (США) победила Монтану де ла Росу (США) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Шарль Журден (Канада) победил Ландо Ваннату (США) — сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Марк-Андре Баррио (Канада) победил Ландо Ваннату (США) — сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Сергей Хандожко (Россия) победил Дуайта Гранта (США) — ТКО, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Тайсон Педро (Австралия) победил Айка Вильянуэва (США) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Цилэн Аожи (Китай) победил Кэмерона Элса (Англия) — ТКО, 1-й раунд.

Полусредний вес: Престон Парсонс (США) победил Эвана Элдера (США) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Филип Линс (Бразилия) победил Марцина Прахне (Польша) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Майк Джексон (США) победил Дина Барри (Ирландия) — Дисквалификация, 1-й раунд.