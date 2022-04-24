Все результаты турнира Bellator 279

На Гавайских островах состоялся турнир Bellator 279, в главном бою которого чемпионка в женском полулегком весе Крис Сайборг одолела Арлин Бленкоу единогласным решением судей.

Приводим результаты всех боев турнира.

Полулегкий вес: Крис Сайборг (Бразилия) победила Арлин Бленкоу (Австралия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Рауфеон Стотсон (США) победил Хуана Арчулету (США) — КО, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Жюстин Киш (США) победила Илму-Лей Макфарлейн (США) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Патчи Микс (США) победил Кедзи Хоригучи (Япония) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Янси Модейрос (США) победил Эммануэля Санчеса (США) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Джордан Вински (США) победил Райана Дела Круза (США) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Рэнди Филд (Канада) победила Мараю Миллер (США) — сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Сумико Инаба (США) победила Уиттани Пайлс (США) — КО, 1-й раунд.

Полусредний вес: Гоити Ямуати (Япония) победил Левана Чохели (Грузия) — сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Бобби Кинг (США) победил Кеони Диггса (США) — Раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Даяна Сильва (Бразилия) победила Джанай Хардинг (Австралия) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Джастин Гонсалес (США) победил Кай Камаку (США) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Лэнс Гибсон (Канада) победил Найноа Зунга (США) — Единогласное решение судей.