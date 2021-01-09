Все билеты на бой Порье и Макгрегора проданы

Проданы все билеты на турнир UFC 257, сообщает в своем Twitter журналист TSN Аарон Бронстетер. Вечер единоборств пройдет на «Бойцовском острове» в ОАЭ в ночь с 23 на 24 января по московскому времени.

Главным событием турнира станет бой американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора.

Tickets for UFC 257 went on sale on Etihad Arena's website.



Prices ranged from $ 215 USD to $ 1,350 USD.



They are currently sold out.



Here are the COVID-19 measures being taken and the Terms of Entry: pic.twitter.com/3PE7qGoMKP — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) January 8, 2021

Президент UFC Дана Уайт ранее сообщил, что на турнир допустят ограниченное количество зрителей. Билеты будут стоить от 215 до 1350 долларов.

Главный бой UFC 257 Макгрегор — Порье начнется не ранее 06.00 (мск). 32-летний ирландец в MMA одержал 22 победы при четырех поражениях. У 31-летнего американца — 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.