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Волков сразится против Блэйдса 21 июня

12:37
Александр Волков. Фото MMA Junkie.
Александр Волков. Фото MMA Junkie.
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Российский боец тяжелой весовой категории Александр Волков встретится с американцем Кертисом Блэйдсом 21 июня. Поединок Волков — Блэйдс станет главным событием шоу в Лас-Вегасе, сообщает UFC.

Изначально этот бой должен был состояться 20 июня в Канаде, однако позже промоушен объявил о переносе.

На счету 31-летнего Волкова 31 победа и 7 поражений. В активе 29-летнего Блэйдса 13 побед и 2 поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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