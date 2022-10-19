Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:59

Волкановски дал прогноз на бой Оливейры и Махачева

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) поделился мыслями по поводу боя Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1).

«Очень интересный бой. Чарльз — чемпион, но он андердог, — начал Волкановски на своем YouTube-канале. — Однако я могу понять, почему так. Просто люди понимают, что Ислам может контролировать его сверху. Чарльз — хороший грепплер, который проводит болевые, и в стойке он опаснее.

Ислам и Хабиб в бою не делают много ошибок. Они не хотят рисковать и рубиться. Их цель — перевести бой на землю. И вот там будет самое интересное. Чарльз будет опасен на земле с самого начала, и он не испугается, если его повалят. Он может провести любой прием: от амбара до треугольника. Думаю, Ислам войдет в клинч, сделает подсечку и займет нужную позицию. Он будет изматывать Чарльза во многом из-за своей физики, а затем медленно будет переходить в более выгодные позиции. Так он не сделает много ошибок.

Очевидно, я изучал обоих парней, и я думаю, что Ислам победит. Никакого неуважения Чарльзу, но стилистически Ислам лучше. Он победит либо досрочно в поздних раундах, либо решением судей".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
0
Читайте также
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?
Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов выпал с 17-го этажа в Москве
Путин указал на отказ Киева от переговоров и обстрелы ВСУ новых территорий РФ
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Стерлинг объяснил, почему считает О'Мэлли фаворитом в противостоянии с Петром Яном
Стерлинг: «Трилогия с Яном неизбежна. Люди хотят нашего боя»
Волкановски дал прогноз на бой Яна и О'Мэлли
Ти Джей Диллашоу: «Ян — чертов убийца. Он победит О'Мэлли»
Тренер Оливейры: «Чарльз вырубит Ислама в первом или втором раунде»
Даниэль Кормье: «Оливейра способен победить Махачева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стерлинг объяснил, почему считает О'Мэлли фаворитом в противостоянии с Петром Яном
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости