«Во взгляде Емельяненко не вижу ничего кроме доброты и уважения». Исмаилов рассказал о встрече с Александром

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о настрое на бой против Александра Емельяненко.

— После встречи на лестнице, я кардинально поменял свои планы на пресс-конференцию, — написал Исмаилов в Instagram. — Пришел просто посмеяться и повеселиться, а с такой задачей я обычно легко справляюсь. Саша интересный мужик с хорошим чувством юмора. В его взгляде я не вижу ничего кроме доброты и уважения. Да, он на отходниках и думаю, это уже прогресс. Готовиться он будет в Грозном, клуб «Ахмат», а значит будет в хорошей форме. Как в принципе и предполагалось. Если кто-то ждал, что я буду давить на его больные точки, хочу сказать: что рад был вас разочаровать.

P. S. Рыг у Саши, конечно, огненный.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должен состояться 3 апреля в Москве, на турнире АСА 107. 38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.