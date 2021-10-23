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Виталий Минаков — Саид Соума: прямая трансляция боя

17:35
Виталий Минаков и Саид Соума. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Виталий Минаков и Саид Соума. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В субботу, 23 октября, в Москве на «ВТБ Арене» российский боец ММА Виталий Минаков проведет бой против американца Саида Соумы на турнире Bellator 269.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств. Видеотрансляцию турнира покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется в 19.00 по московскому времени. Время начала боя Минаков — Соума — примерно 22.30.

У 36-летнего Минакова в ММА — 23 победы и 1 поражение. На счету 28-летнего Соумы 7 побед и 2 поражения.

Подробную информацию о вечере смешанных единоборств Bellator 269 можно посмотреть здесь. Главным событием турнира станет бой Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон.

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