Виталий Минаков: «Раньше скептически относился к поединкам между боксерами и бойцами ММА»

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков высказался относительно практики устраивать бои по правилам бокса между бойцами ММА и боксерами.

«Все имеет свое начало и свой конец, — считает он. — Можно назвать такие поединки модой или определенным этапом развития. Сейчас очевиден интерес ко всем нестандартным направлениям. Это касается и кулачных боев, и бои профессионалов из разных видов спорта как поединок Емельяненко — Кокляев. Я сначала достаточно скептически к этому относился, но если это набирает интерес и популярность среди аудитории, то с этим стоит считаться. Все неофициальные и нестандартные мероприятия имеют своего зрителя. Видимо, это следующий виток развития единоборств.

Все же начиналось с кровожадных боев гладиаторов в древнем Риме. Потом все переходило в более социальное русло. В свое время классический бокс казался жестким и кровожадным, сейчас же он стал считаться скорее аристократическим видом. Сейчас на боксе можно встретить представителей московской и питерской интеллигенции, которые не пойдут на ММА. Каждый делится по интересам. (Михаил Потапов)