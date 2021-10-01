Висенте Луке: «Думаю, что я заслужил титульный бой с Камару Усманом»

Топовый полусредневес UFC бразилец Висенте Луке уже в следующем бою надеется встретиться с действующим чемпионом дивизиона нигерийцем Камару Усманом.

«Я бросил ему [Камару Усману] вызов после моего последнего боя, и я думаю, что сделал достаточно, чтобы заслужить этот титульный шанс, — сказал Луке в интервью Брендану Шаубу. — Учитывая то, как я побеждаю в захватывающих поединках, уверен, что я заслужил. Я не трештокер и не собираюсь раскручивать свои бои, говоря гадости о своем противнике. Но люди ждут моих боев, потому что у меня захватывающий стиль. Всякий раз, когда объявляют о моих боях, я получаю большую поддержку от фанатов».

В активе 29-летнего Луке 21 победа, 7 поражений и 1 ничья. В рейтинге бойцов полусреднего дивизиона он занимает 4-ю строчку.

У 34-летнего Усмана 19 побед и 1 поражение. В настоящее время он является не только действующим чемпионом, но и лидером рейтинга бойцов pound-for-pound.