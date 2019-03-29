Виновник ДТП с участием джипа чемпиона ММА явился в полицию

Муслим Джамбеков, ставший виновником ДТП на Можайском шоссе, сдался полиции, информирует Телеграм-канал Mash. Явиться к правоохранительным органам ранее его призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, Джамбеков находился за рулем "Гелендвагена" и врезался в "Ниву". Находившиеся в "Ниве" женщина и ее дочь погибли, их муж и отец находится в больнице.

Первым владельцем "Гелендвагена" был чемпион ММА по верссии АСВ Рахман Дудаев. Он сообщил, что давно продал машину и не знает, кто находился за рулем.