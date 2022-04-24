Вейли Жанг и Енджейчик проведут реванш на UFC 275 12 июня

Бывшая чемпионка UFC и 1-й номер рейтинга минимального веса Вейли Жанг (21-3) подерется с другой экс-чемпионкой минимального веса Йоанной Енджейчик (16-4).

Бой состоится в главном карде UFC 275, который пройдет в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщила UFC в Twitter.

Бойцы дрались 8 марта 2020 года на UFC 248 в Лас-Вегасе. 5-раундовый поединок завершился победой китаянки раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48). Бой был признан «Боем года» по версии World MMA Awards. С тех пор Енджейчик не выступала в UFC, а Жанг дважды проиграла Роуз Намаюнас (11-4).