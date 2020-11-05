Валуев отреагировал на инициативу присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал инициативу депутата Гаджимурада Омарова присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

В эфире радио «Комсомольская правда» Валуев заявил, что первое, что должен был сделать Омаров — прочитать соответствующие документы, в которых указано, за что могут дать эту награду. Экс-боксер отметил, что кроме награды «Герой России» за военные заслуги есть звание «Героя России — Героя Труда». При этом Валуев согласился, что Хабиб Нурмагомедов — выдающийся чемпион и заслуживает, чтобы его заслуги были отмечены.

«Вообще, когда идет речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь все-таки не о «Герое России», — приводит «Комсомольская правда» слова Валуева.