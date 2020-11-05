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Валуев отреагировал на инициативу присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России

12:33
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал инициативу депутата Гаджимурада Омарова присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

В эфире радио «Комсомольская правда» Валуев заявил, что первое, что должен был сделать Омаров — прочитать соответствующие документы, в которых указано, за что могут дать эту награду. Экс-боксер отметил, что кроме награды «Герой России» за военные заслуги есть звание «Героя России — Героя Труда». При этом Валуев согласился, что Хабиб Нурмагомедов — выдающийся чемпион и заслуживает, чтобы его заслуги были отмечены.

«Вообще, когда идет речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь все-таки не о «Герое России», — приводит «Комсомольская правда» слова Валуева.

Дополнительная информация:

https://radiokp.ru/obschestvo/prichin-postupat-tak-net-valuev-ocenil-predlozhenie-prisvoit-khabibu-geroya-rossii_nid117581_au67au

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