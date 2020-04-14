Валентина Шевченко поддержала идею «бойцовского острова»

Боец ММА, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, как она относится к идее «бойцовского острова», которую высказал глава промоушена Дана Уайт. Ранее он заявил, что собирается провести соревнования на острове. Ближайшие турниры UFC были перенесены из-за пандемии коронавируса.

— Это просто великолепная идея, — цитирует Шевченко MMA Fighting. — В первую секунду, когда я услышала об этом, я подумала: «Я хочу биться на острове, я хочу тренироваться здесь. Я хочу здесь жить! Определенно, я хочу проводить здесь время. Свой тренировочный лагерь я люблю проводить в местах, которые наиболее подходящие по климату. Если мне нужно будет биться на острове, почему бы мне не потренироваться там? Было бы отлично провести здесь тренировочный лагерь, бой, а затем остаться на некоторое время, чтобы восстановится. Как это звучит? Для меня это звучит отлично.

Шевченко также не исключила, что на острове может пройти поединок против британки Джоан Калдервуд, который ранее был перенесен из-за травмы спортсменки. 32-летняя Валентина Шевченко, у которой есть гражданство Киргизии, России и Перу, одержала 19 побед в ММА при трех поражениях.