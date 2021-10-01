Вагаев проведет бой против Гаджидаудова на ACA 130 в Грозном
Чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев проведет защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова в главном бою ACA 130, сообщает пресс-служба организации.
В активе Вагаева 20 побед при 3 поражениях. У Гаджидаудова 15 побед и 5 поражений.
В со-главном бою экс-чемпион ACA россиянин Абдул-Рахман Дудаев подерется с бразильцем Родриго Прайа. В активе Дудаева — 26 боев и 6 поражений, у бразильца — 16 побед при 5 поражениях.
Турнир пройдет 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей».
Полный кард ACA 130:
Абубакар Вагаев (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия)
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)
Хусейн Халиев (Россия) — Станислав Власенко (Россия)
Джихад Юнусов (Россия) — Ислам Омаров (Россия)
Черси Дудаев (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Юнус Евлоев (Россия) — Александро Прайя (Бразилия)
Азамат Амагов (Россия) — Ирвинг Мачадо (Бразилия)
Нурберген Шарипов (Казахстан) — Фелипе Фроес (Бразилия)
Рустам Керимов (Россия) — Даниэль де Альмейда (Бразилия)
Имран Букуев (Россия) — Майкон Сильван (Бразилия)
Элиас Сильверио (Бразилия) — Алтынбек Мамашов (Бразилия)
Мансур Хатуев (Россия) — Чарльз Энрике (Бразилия)
Амирхан Адаев (Россия) — Байзет Хатхоху (Россия)
Алексей Ефремов (Россия) — Арсений Султанов (Россия)
Мурад Каламов (Россия) — Санжар Ажибаев (Киргизия)
Абубакар Местоев (Россия) — Алик Сайдоян (Россия)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю