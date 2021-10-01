Вагаев проведет бой против Гаджидаудова на ACA 130 в Грозном

Чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев проведет защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова в главном бою ACA 130, сообщает пресс-служба организации.

В активе Вагаева 20 побед при 3 поражениях. У Гаджидаудова 15 побед и 5 поражений.

В со-главном бою экс-чемпион ACA россиянин Абдул-Рахман Дудаев подерется с бразильцем Родриго Прайа. В активе Дудаева — 26 боев и 6 поражений, у бразильца — 16 побед при 5 поражениях.

Турнир пройдет 4 октября в Грозном в спорт-холле «Колизей».

Полный кард ACA 130:

Абубакар Вагаев (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия)

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)

Хусейн Халиев (Россия) — Станислав Власенко (Россия)

Джихад Юнусов (Россия) — Ислам Омаров (Россия)

Черси Дудаев (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)

Юнус Евлоев (Россия) — Александро Прайя (Бразилия)

Азамат Амагов (Россия) — Ирвинг Мачадо (Бразилия)

Нурберген Шарипов (Казахстан) — Фелипе Фроес (Бразилия)

Рустам Керимов (Россия) — Даниэль де Альмейда (Бразилия)

Имран Букуев (Россия) — Майкон Сильван (Бразилия)

Элиас Сильверио (Бразилия) — Алтынбек Мамашов (Бразилия)

Мансур Хатуев (Россия) — Чарльз Энрике (Бразилия)

Амирхан Адаев (Россия) — Байзет Хатхоху (Россия)

Алексей Ефремов (Россия) — Арсений Султанов (Россия)

Мурад Каламов (Россия) — Санжар Ажибаев (Киргизия)

Абубакар Местоев (Россия) — Алик Сайдоян (Россия)