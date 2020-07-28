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В UFC подтвердили, что бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября

21:35
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото UFC.
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото UFC.
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Поединок росcийского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября. Об этом сообщает официальный Twitter UFC.

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.

— Орел готов принять бой, — говорится в сообщении в Twitter промоушена. Для спортсмена это будет первый поединок после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

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