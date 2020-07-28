В UFC подтвердили, что бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября

Поединок росcийского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября. Об этом сообщает официальный Twitter UFC.

? KHABIB. ? GAETHJE.



For legacy and for gold. pic.twitter.com/VLIHFgHeqQ — UFC (@ufc) July 28, 2020

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.

— Орел готов принять бой, — говорится в сообщении в Twitter промоушена. Для спортсмена это будет первый поединок после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.