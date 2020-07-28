В UFC подтвердили, что бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября
21:35
Поединок росcийского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября. Об этом сообщает официальный Twitter UFC.
? KHABIB. ? GAETHJE.— UFC (@ufc) July 28, 2020
For legacy and for gold. pic.twitter.com/VLIHFgHeqQ
31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.
— Орел готов принять бой, — говорится в сообщении в Twitter промоушена. Для спортсмена это будет первый поединок после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
The Eagle is ready to take flight.— UFC (@ufc) July 28, 2020
?? Khabib vs Gaethje is OFFICIAL for October. #UFC254 pic.twitter.com/KAmeih8FMO
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