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Сегодня, 17:12

В отношении бойца Новоселова возбудили уголовное дело об изнасиловании

Иван Шитик
Корреспондент
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18-летняя девушка обвинила бойца ММА Максима Новоселова в изнасиловании. После этого после спортсмена было возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — заявила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 21 марта. Подозреваемый, по основной версии, подверг девушку, с которой познакомился в развлекательном заведении, избиению, а затем изнасиловал ее.

«По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний уроженец Челябинской области. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия», — отметила Иванова.

В прокуратуре Москвы сообщили, что уже взяли расследование уголовного дела под контроль.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности девушки по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении.

Источник: https://ren.tv/news/kriminal/956095-ugolovnoe-delo-ob-iznasilovanii-vozbudili-v-otnoshenii-boitsa-novoselova
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