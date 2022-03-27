В отношении бойца Новоселова возбудили уголовное дело об изнасиловании

18-летняя девушка обвинила бойца ММА Максима Новоселова в изнасиловании. После этого после спортсмена было возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — заявила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 21 марта. Подозреваемый, по основной версии, подверг девушку, с которой познакомился в развлекательном заведении, избиению, а затем изнасиловал ее.

«По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний уроженец Челябинской области. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия», — отметила Иванова.

В прокуратуре Москвы сообщили, что уже взяли расследование уголовного дела под контроль.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности девушки по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — говорится в сообщении.